Высылка журналистов из Латвии: Москва требует вмешательства ОБСЕ

МИД России призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира выразить публичную позицию и предпринять конкретные шаги в связи с высылкой из Латвии журналистки ВГТРК Ольги Курлаевой. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте дипведомства.

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«Господин Дезир, обращаемся к Вам в Вашем качестве полномочного арбитра представительной международной организации в этом вопросе. Ожидаем, что Вы сможете доказать свою способность стоять на страже обеспечения свободы слова на пространстве ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир уже отреагировал на обращение российского дипведомства. «Я призываю власти пересмотреть ограничительные и точечные меры в отношении зарубежных журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности», — ответил Дезир на послание Москвы.

4 января власти Латвии объявили о решении выдворить из страны журналистку ВГТРК Ольгу Курлаеву.

Ее обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии. В тот же день Курлаеву доставили на границу, после чего она благополучно добралась до Москвы.

По словам самой журналистки, реальная причина депортации не известна ей до сих пор, сообщало РИА «Новости». «Причина ни мне, ни мужу до сих пор не ясна: как можно трижды, а то и больше въезжать и выезжать в страну будучи «опасным преступником национального уровня»? Латышские спецслужбы войдут в учебники», — недоумевает Курлаева.

Журналистка отметила, что сотрудники латвийских правоохранительных органов обращались с ней хорошо и извинялись за происходящее. «Обращались хорошо: смущались и извинялись, мол, это не мы. Мы лишь исполняем приказ, который поступил с самого верха… Верх не уточнялся. До последнего мне не сообщали способ депортации, сказали, только когда прибыл консул (России). Привезли до границы на своей машине с выключенными мигалками», — рассказала Курлаева.

Днем ранее из страны был также выдворен сотрудник телеканала ТВЦ и супруг Ольги Курлаевой Анатолий. «Въехал я совершенно спокойно. Утром проснулся, пошел на улицу и увидел, как сотрудники полиции показывают людям мою фотографию. Издалека было плохо видно, и я сначала не поверил, что это я. Оказалось, искали действительно меня. В торговом центре сотрудники полиции забрали у меня паспорт и сказали, что все объяснят в участке», — рассказал Курлаев.

После этого сотрудника российского телеканала доставили в миграционную службу — там Курлаеву предложили за свой счет приобрести билеты до Москвы. Сотрудники службы предупредили россиянина, что за свой счет они отвезут его только до границы. В итоге журналист сам купил себе билет до российской столицы.

Депортация российских журналистов вызвала бурю негодования в Министерстве иностранных дел РФ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия Латвии немыслимыми для демократического общества.

Соответствующее заявление она опубликована на своей странице в фейсбуке «Призываем неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества», — говорится в сообщении Захаровой.

По ее мнению, Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения. «Совершенно очевидно, что латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ», — отметила Захарова.

Ситуация с выдворением Ольги и Анатолия Курлаевых из Латвии — не первый случай притеснения российских журналистов латвийскими властями. В марте 2016 года министерство иностранных дел Латвии направило рекомендацию о лишении домена .lv портала sputniknews.lv, так как руководитель агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев находится под санкциями ЕС.

Тогда представитель дипведомства Мартиньш Дрегерис объяснял этот шаг тем, что Sputnik — это контролируемый российским государством информационный канал, используемый для «дезинформации и пропаганды».