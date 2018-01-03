Республиканцы нашли улики против Клинтон

Республиканцы в профильных комитетах Конгресса заявили, что обнаружили новые противоречия и «необычности» в документах Федерального бюро расследований (ФБР) по делу бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

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Обнаруженные конгрессменами пассажи, в которых говорится об «огромных объемах» засекреченной информации, проходившей через электронную почту Клинтон, являются свидетельством того, что у ФБР были доказательства нарушения закона экс-госсекретарем. Об этом сообщает американская газета The Hill со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Также, по сведениям республиканцев, в бумагах ФБР есть указания на то, что информация в их распоряжении является доказательством уголовного нарушения.

Кроме того, эта находка подтверждает, что один из ключевых свидетелей по делу соврал под присягой и дал ложные показания.

The Hill также обращает внимание на то, что в документах Федерального бюро расследований имя этого лжесвидетеля было отредактировано — но очевидно, что речь идет о сотруднике некой компьютерной компании, оказывавшей помощь в обслуживании личного почтового сервера Клинтон после того, как экс-кандидат в президенты покинула пост госсекретаря США.

Конгрессмены подтверждают также, что ФБР в то время, когда существовали доказательство нарушений по итогам вызова свидетелей на допросы, начало готовить черновик заявления о снятии с Хиллари Клинтон всех обвинений.

Также, как стало известно расследователям в Конгрессе, черновик снятия обвинений писался еще когда агенты ФБР не допросили около дюжины ключевых свидетелей по делу о почтовом ящике Клинтон.

В ходе расследования свидетель заявил, что собственноручно стер архив сообщений Клинтон после запроса из Конгресса с требованием предоставить доступ к архиву.

Месяц назад, 3 декабря 2017 года, стало известно, что агента ФБР Питера Стрзока проверят на то, какую роль он сыграл в расследовании дела о переписке бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Об этом написала американская газета The New York Times со ссылкой на три осведомленных источника. По словам одного из них, Стрзока проверят «очень рано в следующем [2018] году».

Ранее спецпрокурор США по «российскому вмешательству» Роберт Мюллер отстранил от расследования высокопоставленного сотрудника Питера Стрзока после того, как в минюсте США обнаружили, что он обменивался сообщениями с критикой президента Дональда Трампа. По данным газеты, это произошло еще летом.

NYT называет Стрзока одним из «наиболее опытных» следователей ФБР. В частности, он принимал участие в расследовании, которое касалось использования экс-госсекретарем Хиллари Клинтон личной почты для рабочих вопросов.

В середине осени 2017 года президент США Дональд Трамп обратился к Госдепартаменту с призывом ускорить публикацию писем экс-госсекретаря и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

По данным телеканала CNN, в распоряжении Госдепа находится около 40 тыс. страниц документов, в которых содержится служебная переписка Клинтон с личной электронной почты.

30 сентября издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США после избрания Дональда Трампа на пост президента попросило сотрудников Белого дома не использовать личную электронную почту.

Отмечается, что сотрудники АНБ проводили брифинги для высокопоставленных сотрудников Белого дома. На мероприятиях говорилось, что использование персональных адресов сделает их уязвимыми для шпионажа со стороны России, Китая, и ряда других государств.

10 сентября экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала о своей самой важной и большой ошибке, из-за которой она, по ее мнению, проиграла в президентской гонке. Об этом она сказала в интервью CBS News.

«Думаю, самой большой моей ошибкой было использование личной электронной почты. Я уже говорила это и скажу снова: это полностью моя вина», — поделилась Клинтон.

Из-за того, что Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем, использовала собственную электронную почту для рабочих вопросов, в США разгорелся серьезный скандал вокруг ее фигуры. Критику в ее адрес не удалось остановить даже после того, как Джеймс Коми, возглавлявший на тот момент ФБР, заявил, что ведомство не нашло оснований для обвинений.