«Кучка падальщиков и стервятников»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с семьями погибших при массовых протестах заявил, что враги Тегерана различными способами, включая подкупы, поставку оружия, политические инструменты и тайные операции спецслужб, совместно стремятся нанести ущерб исламскому истеблишменту.

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При этом он подчеркнул, что «дух смелости, самоотверженность и вера народа противостоят врагу и его вреждебным действиям». Высоко оценив роль проправительственных сил в Иране, аятолла подчеркнул, что «слава, безопасность и прогресс иранского народа — это долг самопожертвованию павших».

В свою очередь, генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери указал, что ЦРУ и Моссад проводят «мероприятия», имеющие своей целью нарушение мирной атмосферы на иранских границах, сообщает агентство http://www.irna.ir/ru/News/3571536http://www.irna.ir/ru/News/3571536.

«Мы должны различать тех, у кого есть законные требования, и тех, кто намерен устроить анархию», — сказал глава правоохранительного ведомства, добавив, что судебная система страны будет тщательно проверять и наказывать тех, кто организует беспорядки.

Он также пояснил, что внутренние революционные силы целиком и полностью поддерживаются извне, сообщает иранское новостное агентство Mehr.

«Разумеется, у нашей нации есть должное понимание того, что этот протест полностью уходит корнями за границу. Враги используют доллары, выделенные саудитами, которые ясно выразили желание дестабилизировать ситуацию внутри Ирана. В недавних беспорядках видны «руки» ЦРУ и Моссада», — сказал силовик.

В завершение речи он назвал силы, идущие против нынешней власти Ирана, «кучкой падальщиков и стервятников».

В свою очередь, секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики адмирал Али Шамхани заявил, что США пытаются изолировать Иран, чтобы лишить поддержки Сирию, Ирак и другие страны, сообщает ФАН.

Он отметил, что враждебность США, Израиля и «их пособников» объясняется стремлением ослабить и заставить капитулировать силы сопротивления в регионе. Али Шахмани отметил, что американцы и саудиты руководят протестами через социальные сети. В частности, 27% хэштегов, направленных против властей Ирана, были разработаны в Саудовской Аравии.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности подчеркнул, что Иран продолжит придерживаться стратегии поддержки народов Ближнего Востока, несмотря на усилия США. «Мы будем продолжать оказывать помощь палестинцам, ливанцам, Сирии и Ираку», — пообещал Али Шамхани.

Акции протеста проходят в крупных городах Ирана с 28 декабря. За три дня протестов в Иране задержаны около 450 человек. Число погибших составляет, по официальным данным, 20 человек.

«Иран проваливается на каждом уровне,

несмотря на ужасное соглашение, заключенное между ним и администрацией Обамы. Многие годы великий иранский народ страдает от репрессий. Они соскучились по еде и свободе. Наряду с правами человека материальные блага Ирана были украдены. Время для изменений», — написал в этой связи в твиттере глава Белого дома Дональд Трамп.

В МИД России, комментируя ситуацию в Иране, заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела страны.

«Недопустимо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку», — говорится в заявлении ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что протесты в Иране не будут развиваться по сценарию насилия и кровопролития.

«Это внутреннее дело Ирана... Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития», — добавили в МИД.

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Тегерана среди вариантов ответа на действия иранского руководства в отношении участников массовых протестов в стране.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга назвала протесты в Иране «народным восстанием». Администрация Трампа призвала власти Ирана отменить блокировку соцсетей.