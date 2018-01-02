Украина проверяет отпечатки россиян

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что за первые сутки действия биометрического контроля на украинской границе ее пересекли почти 2 тысячи граждан России. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, сбоев в работе системы контроля не было.

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«За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю, из них почти 1 900 — граждане России. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют», — сказал Слободян.

По словам Слободяна, уже сейчас все пункты пропуска на границе с Россией, в том числе авиационные пункты, оснащены соответствующим оборудованием.

Система биометрического контроля на на всех основных пунктах пропуска украинско-российской границы работает с 1 января.

Запуск тестового режима состоялся 26 декабря, в связи с чем МИД России предупредил граждан о возможных проблемах при прохождении контроля на украинской границе. «Как следует из заявлений киевских властей, от граждан нашей страны при следовании на Украину планируется требовать предоставления ее компетентным органам своих персональных данных, включая биометрические, а также регистрации по месту пребывания в период нахождения и передвижения по территории страны», — говорится в соответствующем сообщении МИД.

В ведомстве добавили, что Министерство иностранных дел России неоднократно запрашивал Киев о характере и порядке применения к гражданам РФ нововведений, однако до настоящего времени ответа на поставленные вопросы получено не было.

«В связи с вышеизложенным гражданам Российской Федерации, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки на Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований», — говорится в сообщении.

При этом на участках границы, подконтрольных самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, системы для биометрической проверки россиян установлены не были.

«На линии разграничения граждане РФ могут проезжать только по той территории, которая контролируется Украиной, на ту территорию, которая временно нам неподконтрольна. Для того, чтобы попасть на КПВВ в зоне АТО, им необходимо официально пересечь границу на действующих пунктах пропуска. Конечно, им нужно пройти биометрическую проверку там, где они будут заезжать в Украину», — пояснял Слободян.

При этом, по его словам, приборы для биометрического контроля планируется установить также и на границе с Крымом. Однако, как утверждает представитель украинской Госпогранслужбы, там будут выполнять вспомогательную функцию. «Проверка будет проводиться, если возникнет сомнение, что это действительно тот гражданин, паспорт чьего человека он предъявляет», — говорит Слободян.

При этом останавливаться на введении системы биометрического контроля Киев, судя по всему, не собирается.

Украинские политики неоднократно заявляют о необходимости введении с Россией визового режима.

С таким предложением выступал секретарь СНБО Александр Турчинов, руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак и другие высокопоставленные украинские политики.

В то же время ряд политиков считает, что даже введение обычного визового режима между двумя странами — недостаточная мера. Так, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ноябре заявил о необходимости введения биометрического визового режима с Россией.«Далее нам нужно будет делать биометрический визовый режим, поскольку обычный визовый режим не работает, и так далее. Мы должны контролировать каждый шаг, который делается с целью дестабилизировать ситуацию в Украине», — сказал он.

По его словам, в таком случае «уже четко будет известно — кто, где и когда». «И тогда будем контролировать всех тех, кто заезжает к нам», — подытожил Климкин.