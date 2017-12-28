Дом, семья, работа: как проводят праздники кандидаты в президенты

В то время как мировые лидеры проводят каникулы на роскошных курортах, российские политики оказались намного скромнее. Кандидаты в президенты — почти все как один — уверяли, что Новый год встретят дома, в кругу семьи, а сами каникулы проведут в работе.

Реклама

Этому тренду следует и действующий президент Владимир Путин, который уже в четвертый раз участвует в президентской гонке. Еще в последние дни 2017 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства будет традиционно встречать Новый год «в кругу родных, близких и друзей». «Для него это семейный праздник, за исключением тех случаев, когда это не связано непосредственно с работой. Так же будет традиционно в этом году», — рассказывал Песков. При этом праздничный период, судя по всему, не продлился долго — уже 2 января действующий президент выполнял свои должностные обязанности, о чем свидетельствует подписанный в этот день указ о возобновлении авиасообщения с Каиром.

Дмитрий Астахов/РИА «Новости» Дмитрий Медведев и Владимир Путин на горнолыжном курорте «Красная Поляна» во время катания на снегоходах, 3 января 2010 года

Похожее «праздничное расписание» оказалось и у кандидата от «Партии Роста» Бориса Титова. В пресс-службе политика «Газете.Ru» рассказали, что Титов отметил Новый год в кругу семьи, с детьми и с друзьями.

«У себя на даче, в Подмосковье, в лесу, с бокалом «Абрау-Дюрсо», естественно»,

— рассказал помощник Титова Алексей Лампси, добавив, что такой формат праздника «довольно традиционный для политика». Штаб кандидата начал работу с 3 января. «У нас очень много работы, полностью праздники никто отгуливать не будет», — пояснил Лампси.

Валерий Левитин/РИА «Новости» Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на дегустации образцов продукции в Абрау-Дюрсо, 2012 год

Концепцию Нового года как семейного праздника поддержала и Екатерина Гордон, которая идет на выборы в качестве кандидата от «Партии добрых дел». Она отметила Новый год со своим мужем и двумя сыновьями — Даниилом и Серафимом. «Я никогда не стремилась к тому, чтобы праздновать Новый год в широком кругу малоизвестных людей. И в этот Новый год ничего не изменилось — поэтому дома, в кругу семьи», — сказала Гордон «Газете.Ru».

Новогодние праздники Гордон проводит в агитационной работе и сборе подписей.

«К сожалению, сбор подписей попадает на зимние праздники, поэтому я буду вкалывать.

И делать буду все для того, чтобы чисто и честно собрать те 100 тыс. подписей, которые мне необходимы», — рассказывала кандидат.

Ксения Собчак также обещала отмечать Новый год с семьей. «В новогоднюю ночь, может быть, мы куда-то выедем после двенадцати — это мы с мужем еще не решили. Но сам праздник отметим дома с семьей: с мамой, с детьми», — говорила накануне праздника кандидат в президенты «Газете.Ru».

Maxim Shemetov/Reuters Ксения Собчак перед началом пресс-конференции президента России Владимира Путина, 14 декабря 2017 года

После полуночи Собчак вместе с мужем, судя по всему, отправились на прогулку. 1 января кандидат в президенты выложила на своей странице в Instagram видео, на котором она устроила танцы напортив православного храма. «Пусси Райот уже не те», — гласит подпись к видео. Собчак уточнила, что этот ролик о том, как прошла новогодняя ночь. Позже запись была удалена со страницы.

Второе января у кандидата также прошло не без приключений — неизвестный сообщил о том, что квартира Собчак заминирована, что стало причиной вызова полиции и заведения уголовного дела.

«Подозреваю, что год будет полным сюрпризов! Они начались уже с первого дня!», — пишет об этом происшествии Собчак в своем Instagram. И тем не менее, на праздниках продолжается работа. «В новогодние праздники у меня продолжится тур по России. Сразу после Нового года я поеду в Саратов, Самару и еще ряд городов. Так что у меня праздника в этом году не будет — у меня в разгаре кампания президентская», — рассказывала кандидат.

Разбавить парад домашних праздников в семейном кругу пытался Владимир Жириновский. Кандидат от ЛДПР рассчитывал арендовать на новогоднюю ночь ресторан, но из-за цен от идеи пришлось отказаться, передает kp.ru. В итоге, как рассказал «Газете.Ru» пресс-секретарь Жириновского Станислав Пахомов, Новый год политик все же встретил дома.

После этого Владимир Жириновский отправился в дом на улице Улофа Пальме, где размещаются иногородние депутаты Госдумы, чтобы на пару минут навестить каждого живущего там депутата ЛДПР. Утром первого января Жириновский пригласил всех желающих позавтракать в его компании в одном из ресторанов Москвы. А уже со 2 января в полную силу начал работу президентский штаб. На второй день Нового года Владимир Жириновский вместе с соратниками принял участие в праздничных гуляниях на Площади Революции в Москве, 4 января пообщался с избирателями на Красной площади.

Виталий Белоусов/РИА «Новости» Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения ЗАО «Совхоз имени Ленина», рядом с ним — директор предприятия Павел Грудинин, июль 2017 года

Больше всех от схемы «дом, семья, работа» отклонился новичок в публичной политике — беспартийный бизнесмен Павел Грудинин, выдвинутый кандидатом от КПРФ.

Новый год Грудинин отметил вовсе даже не в России, а в Германии, на одном из лыжных курортов, в компании друзей. При этом Грудинин подчеркивает, что тур был куплен еще четыре месяца назад, когда еще никто не думал, что его выдвинут кандидатом в президенты.

В новогодние же праздники, как и прочих кандидатов, Грудинина ожидает работа в штабе. «Наметим моменты, на которые стоит обратить внимание в нашей кампании. Займемся подготовкой к региональным поездкам, к публичным дебатам. Праздники в основном будут посвящены именно этому», — поделился с «Газетой.Ru» пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.