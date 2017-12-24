«Макрон и Меркель должны выдвигать требования Киеву»

Сенатор Алексей Пушков заявил, что возвращение российских военных в Совместный центр по координации и контролю вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) в Донбассе зависит от поведения украинских представителей. Так он ответил на призыв президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель о возвращении в СЦКК офицеров российской армии.

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«Если Макрон и Меркель хотят возвращения росс. военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать», — написал парламентарий в своем твиттере.

Еще 7 декабря глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на создание «невыносимых условий для российских офицеров в составе СЦКК». Выступая на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Вене, дипломат отметил, что украинская сторона «выдвигает в их [офицеров армии России] адрес неприемлемые и невыполнимые требования, по сути, добиваясь того, чтобы Центр прекратил свое существование».

Министерство обороны России в своем заявлении от 13 декабря констатировало, что условия пребывания на территории Украины российского офицерского состава из СЦКК носят «откровенно дискриминационный характер» и «касаются не только выполнения ими обязанностей по линии СЦКК, но и вопросов элементарной жизнедеятельности».

В связи с этим в понедельник, 18 декабря, российский МИД заявил, что дальнейшая работа офицеров, представляющий ВС РФ в составе СЦКК невозможна, и вся ответственность за возможные последствия ложится на плечи украинской стороны. В МИД отметили, что Киев создал «напряженную морально-психологическую обстановку» и препятствовал работе — так, офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.

Вскоре президент Украины Петр Порошенко высказал намерение пригласить в состав СЦКК в Донбассе «партнеров по нормандскому формату» — представителей ФРГ и Франции. Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал эту идею «профанацией».

«Предложение президента Украины Петра Порошенко ввести в состав СЦКК в Донбассе представителей Германии и Франции — это чистейшей воды профанация. Он просто пытается выиграть время, необходимое для усиления украинской группировки в этом регионе», — сказал сенатор.

Он указал, что «никакое СЦКК уже не способно остановить насилие в Донбассе».

«Притормозить Киев может только жесткая совместная позиция ведущих стран мира. И не хочу, чтобы у кого-то в Европе остались какие-либо иллюзии: Донбасс будет драться до последнего», — пояснил парламентарий.

О причинах отзыва из СЦКК российских офицеров Меркель спрашивала и президента России Владимира Путина в ходе телефонного разговора.

«Владимир Путин, в частности, отметил, что украинские власти долгое время путем различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняли условия пребывания наших военных и исполнения ими своих обязанностей», — указывалось в сообщении Кремля.

При этом лидеры двух государств договорились продолжить обсуждение открытых вопросов, решение которых необходимо для возобновления полноценной работы СЦКК. Вскоре Польша призвала представителей России вернуться в состав СЦКК, сообщал польский МИД.

«МИД Польши с обеспокоенностью воспринял эскалацию вооруженного конфликта на Украине, что подтверждается оценкой Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ (СММ). Количество нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января 2017 года», — заявили в польском внешнеполитическом ведомстве.

После этого с аналогичным призывом выступили Меркель и Макрон.

«Они (Меркель и Макрон — «Газета.Ru») призывают российских офицеров вернуться в СЦКК, который играет очень важную роль в поддержке [работы] наблюдателей ОБСЕ и [соблюдения] соглашений о прекращении огня», — указывалось в коммюнике немецкого камбина.

Лидеры страны также призвали стороны немедленно вернуться к шагам, которые позволят обеспечивать прекращение огня в Донбассе. Кроме того, Меркель и Макрон подчеркнули важность соблюдения всех положений минских соглашений.