«Серьезная конфронтация» в Донбассе

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что в Германии и Франции понимают серьезность конфронтации в контексте отсутствия российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

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«[СЦКК без российских офицеров] — наличие огромного количества провокаций и, главное, продвижение со стороны США реального конфликта, справиться с которым потом будет невозможно», — убежден Клинцевич.

Сенатор отметил, что российские наблюдатели не смогут вернуться в Донбасс, если украинцы не собираются менять свое отношение к ним.

При этом Россию могут обвинить в отказе от сотрудничества, отметил Клинцевич. Партнеры по Минским соглашениям могут сказать, что «России предлагали, но она не согласилась», считает сенатор.

«Это все элементы психологического противостояния, информационной борьбы. В нынешних условиях важен сам факт, а содержание вокруг него будет прописано с учетом русофобии и давления на Россию», — добавил Клинцевич.

Ранее в субботу, 23 декабря, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, попросив Россию вернуть своих офицеров в СЦКК.

Меркель и Макрон призвали и Киев, и самопровозглашенные ДНР и ЛНР выполнять свои обязанности и как можно скорее реализовать соглашения, которые они подписали, чтобы смягчить страдания людей.

Лидеры Германии и Франции подтвердили необходимость полного выполнения минских договоренностей и подчеркнули, что иного другого варианта разрешения ситуации нет. Помимо всего прочего, Макрон и Меркель приветствовали соглашение о трехсторонней контактной группе по обмену 380 пленных с обеих сторон линии разграничения в Донбассе и возможность доступа к пленным представителей Красного Креста.

Польша также выступила в поддержку возвращения российских офицеров в состав СЦКК.

«МИД Польши с обеспокоенностью воспринял эскалацию вооруженного конфликта на Украине, что подтверждается оценкой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Количество нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января 2017 года», – говорится в заявлении варшавского внешнеполитического ведомства.

Польские дипломаты уверены, что вывод российских представителей из СЦКК стал «фактором, способствующим увеличению напряжения».

Польша представлена в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вторым по численности контингентом среди стран ЕС. Варшава рассматривает этот шаг России как очередную попытку ухудшения безопасности наблюдателей и дальнейшее ограничение возможности выполнения ими задач.

«Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК», — заканчивается обращение польского МИД.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко провели в пятницу, 22 декабря, телефонные переговоры — Порошенко пообещал Меркель «приложить все усилия» для запуска процесса по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

Также Меркель и Порошенко требуют вернуть российских офицеров в СЦКК.

«Федеральный канцлер и украинский президент согласились друг с другом в том, что российские офицеры должны немедленно вернуться в СЦКК»,

— сообщил германский кабинет министров.

Чтобы контролировать ситуацию, Порошенко предложил Меркель ввести в состав СЦКК офицеров германского бундесвера и сухопутных войск Франции.

Ранее в Кремле допустили возвращение российских офицеров в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе, если Киев прекратит провокационные действия в отношении них, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин разъяснил канцлеру Германии Ангеле Меркель, почему офицеры российской армии из состава СЦКК покинули Украину. По словам Путина, украинская сторона «целенаправленно затрудняла условия пребывания российских военных», не давая возможности офицерам выполнять свои обязанности наблюдателей. Помощники российского и германского лидеров разработают план возвращения офицеров в СЦКК.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что Москва призывает Киев отложить в сторону попытки выставить вывод российских офицеров из СЦКК в Донбассе как провокацию, прекратить безосновательно обвинять Россию и сосредоточиться на выполнении минских соглашений.

«Несмотря на очень четкие и оперативные комментарии, объясняющие действия российской стороны, мы видим попытки Киева всю ситуацию информационно полностью извратить и обвинить Москву в чем угодно, используя факт вывода российских офицеров из Совместного центра», — подчеркнула Захарова.