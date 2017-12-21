Каталония голосует за отделение

По результатам досрочных парламентских выборов в Каталонии партии, выступающие за независимость региона от Испании, получат большинство мест, следует из результатов экзит-поллов, проведенных изданием Vanguardia.

Реклама

Согласно результатам опроса, на выборах победит партия Ciudadanos («Граждане»), которая получит от 34 до 37 мест. Выступающие за независимость ERC, Junts per Catalunya и CUP получат от 67 до 71 места. Стоит отметить, что абсолютным большинством в каталонском парламенте является показатель в 68 мест, сообщает РИА «Новости».

Итоги голосования будут проводиться несколькими комиссиями — Каталонская национальная ассамблея, общественная организация, объединяющая сторонников независимости региона, сообщала, что проведет альтернативный подсчет голосов.

«Мы не доверяем официальным результатам и боимся подтасовок, поэтому проведем свои подсчеты», — представитель организации.

Для этого ассамблея будет собирать данные от наблюдателей трех партий, разделяющих идею независимости региона. По заверению объединения, их наблюдатели присутствовали на всех избирательных участках. Всего было задействовано около четырех тысяч наблюдателей.

«Уже в течение дня мы получаем данные, бюллетени каких партий пользуются наибольшей популярностью (избиратели Каталонии голосуют, опуская в урну список «своей» партии). А сразу после закрытия участков официальные данные с них начнут стекаться в наш центр», — рассказали в ассамблее.

Оглашение результатов подсчета ассамблеи будет организовано в Морском музее Барселоны, а для наблюдения за этим процессом были приглашены журналисты и иностранные наблюдатели.

По словам представителя ассамблеи, 22 декабря она собирается вывести своих сторонников на митинг в центре Барселоны — праздновать победу или протестовать против итогов выборов, если они не устроят сторонников отделения от Испании.

Напутственные слова сказал перед выборами и бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

«Сегодня мы вновь продемонстрируем силу стойкого народа. Пусть дух 1 октября (день проведения референдума о независимости — прим. «Газета.Ru») всегда нас ведет», — написал он в твиттере.

Всего в день голосования были открыты 2680 участков. К вечеру 21 декабря стало ясно, что явка может стать рекордной — уже к 18.00 (20.00 мск) она превысила 68%, что на пять пунктов выше, чем на выборах 2015 года. В течение всего дня на избирательных участках выстраивались очереди.

Также 21 декабря стало известно, что главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обвиняется в сепаратизме после того, как поспособствовал проведению референдума о независимости Каталонии.

Спортсмен попал в список сепаратистов, который был составлен испанской полицией. 11 июня 2017 года 46-летний специалист прочитал манифест, в котором поддержал право каталонского народа на проведение референдума о независимости Каталонии. Полиция посчитала, что таким образом он спровоцировал мобилизацию сторонников независимости автономного сообщества Испании.

Досрочные выборы в самом богатом регионе Испании прошли из-за роспуска местного парламента после принятия им решения о независимости Каталонии.

Местный парламент тогда поддержал результаты прошедшего 1 октября референдума о независимости региона, на котором 90% принявших участие в плебисците проголосовали за суверенитет от Испании.

Сенат Испании в ответ на это одобрил применение статьи 155 конституции страны, которая позволяет существенно ограничить автономию региона и отстранить правительство на том основании, что Каталония ставит под угрозу территориальную целостность Испании. При таком раскладе предусматривается формирование нового правительства и представительского органа региона и восстановление автономии в течение шести месяцев — но уже под надзором Мадрида и контролем центральных силовых структур.

В новых выборах согласились участвовать даже правящая каталонская демократическая партия (PDeCAT) и входившая в правившую коалицию партия «Левые республиканцы Каталонии». То, что выборы 21 декабря не были бойкотированы ни одной из сторон конфликта, существенно повышает их легитимность, а, значит, результаты смогут считаться настоящим волеизъявлением автономного региона.