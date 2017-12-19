«Тысячи могли погибнуть»

Президент США Дональд Трамп во время своей речи, посвященной стратегии Вашингтона в сфере нацбезопасности, заявил, что планировавшийся теракт в Санкт-Петербурге, который ФСБ России удалось предотвратить благодаря информации, предоставленной американскими спецслужбами, мог унести тысячи жизней.

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«Вчера я получил звонок от президента России [Владимира] Путина, который поблагодарил нашу страну за разведданные, которые ЦРУ передало им (России — «Газета.Ru») относительно большой террористической атаки, запланированной в Санкт-Петербурге, в результате которой многие люди, возможно, тысячи, могли быть убиты», — заявил Трамп.

«Это прекрасно, именно так это должно работать», — подчеркнул Трамп, имея в виду антитеррористическое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.

Накануне в пресс-службе Кремля рассказали о телефонном разговоре между американским президентом Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным. В сообщении Кремля указано, что Путин поблагодарил американского лидера за полученную от ЦРУ информацию, благодаря которой сотрудникам ФСБ удалось обнаружить и задержать террористов. Трамп, в свою очередь, заверил, что Вашингтон был рад помочь.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские и американские спецслужбы сотрудничают разово, но надо стремиться к такому взаимодействию, как с предотвращением теракта в Санкт-Петербурге. Песков также выразил признательность американским спецслужбам, сообщившим о готовящемся теракте. Официальный представитель Кремля отметил, что «в данном случае это весьма результативная информация, которая помогла спасти много жизней».

«И, безусловно, это не может не вызывать удовлетворения, чувства признательности, о чем и сообщил вчера в ходе телефонного разговора наш президент президенту [США Дональду] Трампу. И не может не являть собой образцовый пример двустороннего сотрудничества в области борьбы с терроризмом, именно к таким стандартам нам и нужно стремиться, чтобы они задавали нам дальнейший курс», — отметил Песков.

Он подтвердил, что речь идет о первом примере сотрудничества с таким эффективным результатом, однако не стал раскрывать деталей предоставления информации американской спецслужбой.

Помощь российским спецслужбам в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге отказались комментировать в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США.

«Просим обратиться к заявлению Белого дома», — сказала представитель ЦРУ Николь де Хэй, отвечая на просьбу сообщить подробности передачи информации России.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, поздравил сотрудников ЦРУ и директора ведомства Майка Помпео с хорошей работой, которая помогла российским спецслужбам предотвратить теракт.

17 декабря Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал троих мужчин, подозреваемых в обороте оружия и которые могут быть связаны с уже семерыми обвиняемыми в подготовке терактов в городе, арестованными с 13 по 14 декабря.

До 14 января были заключены под стражу уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев, уроженец Ингушетии Алисхан Эсмурзиев, которых подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также гражданин Таджикистана Фируз Калавуров, подозреваемый в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. «В материалах дела имеются сведения о связи фигурантов с лицами, мера пресечения в отношении которых была избрана ранее Выборгским районным судом Санкт-Петербурга, а именно с [Евгением] Ефимовым и [Антоном] Кобцом», — говорится в сообщении-пресс-службы.

За день до этого стало известно о предотвращенной сотрудниками ФСБ серии террористических актов, которые террористы намеревались совершить в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге. По данным спецслужб, одной из целей атак должен был стать Казанский собор.

В результате спецопераций, проведенных ФСБ в 13-14 декабря, удалось задержать семерых подозреваемых. Задержанные являются членами петербургской ячейки «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), которой руководили главари ИГ из-за границы с помощью мессенджера Telegram. В ходе операции ФСБ у задержанных были изъяты оружие и взрывчатые вещества.