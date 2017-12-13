«КНДР представляла и представляет угрозу США»

Северная Корея представляет непосредственную угрозу для США, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон в ходе выступления в Атлантическом совете.

Реклама

«[КНДР] представляла и представляет самую непосредственную угрозу нашей стране, мы покончим с эпохой стратегического терпения и приступим к эпохе стратегической ответственности», — сказалТиллерсон.

Тиллерсон также подчеркнул, что продолжит дипломатические усилия Вашингтона ровно до того момента, когда упадет первая атомная бомба. Он также отметил, что вооруженные силы США готовы отразить любые угрозы.

С каждым новым запуском межконтинентальной баллистической ракеты и испытанием ядерной боеголовки Пхеньян просто-напросто демонстрирует, сколько средств он вкладывает в свою программу вооружений, отметил госсекретарь США.

Также глава Госдепартамента оценил роль России и Китая в принятии резолюций Совбеза ООН по Северной Корее, обратив при этом внимание на якобы нарушение Москвой взятых на себя обязательств по реализации тех мер, что прописаны в пакете антисеверокорейских санкций ООН.

«Что касается имплементации санкций, для нас не совсем понятно, в полной ли мере это происходит. Мы знаем, что имеют место некоторые нарушения — их не так сложно заметить», — заявил Тиллерсон.

В частности, он отметил «принудительный труд». По его словам, около 35 тыс. северокорейских граждан на сегодняшний день работают в России. «У России наблюдается нехватка рабочей силы, и я понимаю, зачем они это делают с экономической точки зрения. Однако это подрывает эффективность санкций», — полагает Тиллерсон.

Он рассказал, что у Вашингтона «много специфических переговоров» с главой МИД России Сергеем Лавровым, целью которых является «закрыть этот поток рабочей силы». Также Тиллерсон заявил, что Вашингтону нужна поддержка России, чтобы решить ситуацию с КНДР.

Летом 2017 года Госдеп США выпустил доклад, в котором отмечалось, что в Российской Федерации существуют «трудовые лагеря» для северокорейских рабочих, якобы созданные по «договоренности между РФ и КНДР».

«От 50 000 до 80 000 граждан Северной Кореи работают за границей в качестве подневольных работников, прежде всего в России и Китае», — заявлял тогда Госдеп. По этим данным, заработная плата «товарищей гастарбайтеров», предположительно, может уходить в Пхеньян, где большая ее часть конфискуется правительством Ким Чен Ына.

Таким образом КНДР получает необходимые для развития ракетной и ядерной программ денежные средства. По мнению главы Госдепа США, угроза, исходящая от Северной Кореи, является слишком значительной.

«Более нельзя игнорировать действия Пхеньяна», — заявил он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Также Тиллерсон особо отметил, что США хотят провести переговоры с КНДР и готовы говорить с Пхеньяном, «когда бы они ни захотели — лишь бы сели за стол переговоров». По словам Тиллерсона, Пхеньян должен вступить в переговорный процесс с пониманием, что они «желают сделать иной выбор».

В конце ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, если США хотят уничтожить КНДР, им следует сказать об этом прямо. «Американцы должны, прежде всего, объяснить всем нам, чего они добиваются. Если они хотят найти предлог для уничтожения Северной Кореи, как об этом заявила представительница Соединенных Штатов в Совете безопасности ООН [Никки Хейли], пусть об этом скажут прямо, и пусть это подтвердит высшее американское руководство. Тогда мы будем принимать решение о том, как нам реагировать», — сказал Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отрицательно относится к введению дополнительных санкций против КНДР, так как возможности санкционного нажима уже исчерпаны. «Мы уже неоднократно подчеркивали, что санкционный нажим по сути дела исчерпан и что все те резолюции, которые вводили санкции, обязательно содержали требования возобновить политический процесс, возобновить переговоры, и именно это требование американской стороной полностью игнорируется. Я считаю, что это большая ошибка», — подчеркнул министр иностранных дел России.

Лавров отметил, что действия США напоминают сознательную провокацию КНДР на активные действия.