«Не пойду к прокурору-двоечнику»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками осуществили физический захват одного из комитетов Верховной рады.

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«Сегодня полиция абсолютно законно пришла, чтобы его задержать и доставить к следователю. Но он и группа боевиков захватили комитет ВР, который находится на территории отеля «Киев», — сказал глава силового ведомства.

По его словам, единомышленники грузинского политика выломали дверь и «выбросили оттуда одного работника Управления государственной охраны Украины, который охранял государственное помещение». Он также уточнил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает RT.

За несколько часов до этого в лагере, разбитом Саакашвили около здания Верховной рады в центре Киеве, произошли столкновения активистов и полицейских, которые искали политика, чтобы доставить его на допрос. В ходе стычки полицейские применили слезоточивый газ. В лагере заявили о нескольких пострадавших. МВД Украины сообщало, что результате пострадали 13 человек, причем основные «потери» понесли правоохранители — ранения получили 11 сотрудников полиции и только двое гражданских.

Накануне, 5 декабря, лидер партии «Рух новых сил» уже был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины во время обысков в его квартире. Сам Саакашвили в какой-то момент поднялся на крышу здания и грозился спрыгнуть, но был задержан.

Однако благодаря активным действиям его сторонников, которые заблокировали дорогу, Саакашвили удалось освободиться из полицейского микроавтобуса. После этого митингующие направились к зданию Рады с криками «Революция!» и «Киев, вставай!», а также требованиями импичмента нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

«Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало <...> благодарю СБУ и ГПУ за профессиональную работу в защите национальных интересов государства. Мы даем отпор профинансированной из Москвы гоп-компании, и я чувствую в этом поддержку со стороны общества», — заявил в этой связи Порошенко.

Вечером того же дня Саакашвили был объявлен в розыск. На это политик отреагировал эмоциональной речью около здания украинского парламента.

«Они говорили, что я в розыске. Полицейские, вот я! Я же в розыске? Я готов! Я тут! Я не буду являться никакому лжегенеральному прокурору, он двоечник неграмотный, незаконный. Я не считаю его генеральным прокурором Украины», — сказал украино-грузинский политик.

Вашингтон внимательно наблюдает за событиями, разворачивающимися в центре Киева, сообщила в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Мы находимся в тесном контакте с правительством Украины. Мы, как вам известно, находимся с ними в хороших отношениях. Но это не означает, что мы согласимся с Киевом абсолютно во всем», — заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Также США официально призвали киевские власти к деэскалации конфликта.

«Мы призываем все стороны избегать насилия и следовать верховенству права и международным обязательствам», — заявила Нойерт.

В прошлом месяце Высший административный суд Украины (ВАСУ) снял с рассмотрения иск Саакашвили к Порошенко из-за увольнения судьи. Автоматизированной системой ВАСУ иск был распределен на судью Татьяну Шипулину, однако впоследствии по указу Порошенко она была назначена на должность судьи Верховного суда.

«Таким образом, судья Шипулина не имеет полномочий рассматривать административные дела в ВАСУ. В связи с этим иск Саакашвили <...> снят с рассмотрения. Иск будет повторно перераспределен между судьями ВАСУ» — указывалось в сообщении суда.

В ответ на это Саакашвили назвал всю эту процедуру «искусственной». Грузинский политик является одним из вдохновителей массовой акции протеста около здания Верховной рады, которая началась 17 октября. В ней участвовали несколько тысяч сторонников партий «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело) и «Свобода», «Рух новых сил», «Батькивщина», «Самопомощь» и других организаций.

Основными требованиями протестующих являются отмена депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда. Порошенко отмечал, что формальные требования митингующих совпадают с инициативами власти, а после того как изменения поддержала Верховная рада, политические силы заявили, что завершают участие в протестах.