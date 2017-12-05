«Голос Америки» не пустят в Госдуму

Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов девять СМИ. В реестр угодили «Голос Америки», «Радио Свобода» и еще семь медиа, финансируемых из-за границы.

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На сайте Минюста сообщается, что в соответствии с законом «О средствах массовой информации» решениями правового ведомства иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента признаны также телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

При этом Россия рассматривает возможность ограничить доступ в Госдуму для «минимум девяти-десяти американских СМИ из 23», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она воздержалась от именования конкретных СМИ.

По словам Захаровой, принимать решение о допуске и аккредитации иностранных СМИ будет Государственная дума России.

Она также отметила, что «какие именно [СМИ] — пусть будет сюрпризом».

Источник в Госдуме также сообщил во вторник агентству «Интерфакс», что сотрудники девяти американских СМИ из списка Минюста потеряют право на работу в нижней палате российского парламента.

В понедельник думский комитет по контролю и регламенту единогласно рекомендовал Госдуме принять проект, запрещающий посещать здания нижней палаты представителям тех американских медиа, которые были отнесены к категории иноагентов. Все думские фракции поддержали эту инициативу как «зеркальный ответ на действия США в отношении российских СМИ».

Источник в Совете Федерации сообщил РИА «Новости», что американских иноагентам не удастся проникнуть и в верхнюю палату парламента. В отношении других зарубежных СМИ ограничения вводиться не будут, добавил анонимный источник.

Председатель комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что в список Минюста «попали американские пропагандистские компании, существующие на государственные деньги и ведущие свою деятельность на русском языке».

Сенатор подчеркнул, что ограничения не коснутся телекомпании CNN — она не ведет пропагандистской деятельности и не попадает, соответственно, под определение иностранного агента.

Ранее о возможном введении санкций в отношении работы американских СМИ-иноагентов в Совфеде рассказал глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что комиссия обсудит этот вопрос 13 декабря, а 15 декабря соответствующее постановление может быть включено в повестку пленарного заседания.

Пушков также подчеркнул — запрет на аккредитацию в российском парламенте коснется только тех СМИ, которые были внесены в реестр иноагентов. По мнению сенатора, наиболее логичным ответом на запрет допуска в Конгресс США телеканала RT America был бы зеркальный запрет на доступ в Совфед и Госдуму.

Пушков также заявил, что список СМИ-иноагентов будет расширен, в случае притеснения свободы российских изданий и медиа в США.

«Я абсолютно согласен с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, нам не нужна «гонка запретов». Пока, я думаю, Минюст ограничится этими девятью СМИ, однако если США предпримут новые шаги по оказанию давления на российские СМИ — а они неуклонно демонстрируют готовность ухудшать отношения с Россией — то Россия, безусловно, будет готова расширить список СМИ-иноагентов», — подчеркнул сенатор.

Также Пушков добавил, что Кремль в данной ситуации придерживается принципа «зеркальности, но не симметричности».

В конце ноября журналистов RT лишили аккредитации в американском конгрессе, поскольку телеканал был зарегистрирован как иностранный агент.

О запрете с момента подписания закона журналистам телеканала освещать деятельность конгресса, сообщается в письме Галереи корреспондентов радио и ТВ американского парламента, поступившем в редакцию RT.

Президентский указ о расширении полномочий Минюста был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ под номером 1313 в субботу, 2 декабря. Поправки к положению о Министерстве юстиции от 13 октября 2004 года предусматривают передачу в ведение Минюста создания и обслуживания списка «иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента».

Минюст РФ теперь вправе оперировать составом реестра иноагентов — как включать туда новые позиции, так и исключать тех акторов, кто более не попадает под определение иноагента.

Чтобы не быть признанными иностранными агентами, СМИ и НКО ко всему прочему не должны получать финансирование от организаций, материально поддерживаемых из-за границы.