Совфед ответил Хантсману

В российском парламенте раскритиковали слова посла США в России Джона Хантсмана, заявившего, что снятие Западом антироссийских санкций зависит от решения конфликта в Донбассе и что для Вашингтона важно выполнение международных конвенций на территории Украины.

«Узнали от посла Хантсмана — для США важны вопросы международного права и территориальной целостности. Это, видимо, новый тренд: с Косово, Ираком, Ливией было иначе», — написал у себя в твиттере ответ на высказывание Хантсмана председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он также прокомментировал вопрос легитимности присутствия военных Пентагона на территории Сирии, президент которой Башар Асад, как известно, не направлял в Белый дом просьбу о помощи в разрешении внутреннего сирийского конфликта.

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«Разделяя озабоченность господина посла вопросами международного права, хотел бы понять, на каком основании США действуют в Сирии? Международное право на сей счет молчит», — напомнил российский парламентарий.

Интервью с Хантсманом вышло на информационном портале «Санкт-Петербург» 1 декабря.

«Подвижки в плане санкций зависят от того, как мы будем работать над вопросами, которые к ним привели. Многие санкции введены не только США, но и Европой из-за ситуации с Украиной. Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно: прийти к договоренности, которая устроят обе стороны, мы получим позитивный результат», — пояснил американский дипломат вопрос об отмене антироссийских санкций.

Однако по его словам, приведение в жизнь этой стратегии потребует серьезных усилий, в том числе — в решении спорных вопросов.

«Необходимо будет придерживаться обязательств, записанных в протоколе между двумя договаривающимися сторонами. Но ничто не вечно. Мы должны остаться за столом переговоров, в первую очередь, сосредоточиться на вопросах, создающих проблему санкций. И продумать, что нужно сделать, чтобы их решить», — сказал посол США.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также раскритиковал поведение США на международной арене и подтвердил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что политика Дональда Трампа мало отличается от курса его предшественника Барака Обамы.

«Это напрямую касается продвижения линии гегемонии США и построения однополярного мира с единственным полюсом влияния в Вашингтоне. США давно пытаются взломать сложившийся миропорядок. В реформе ООН Трамп пошел даже дальше Обамы. Предложения США, за которыми слепо последовали более 140 стран, это не что иное, как попытка превратить ООН из организации венчающей мировую иерархию в просто одну из международных организаций. С этим мы также не согласны», — рассказал депутат «Газете.Ru».

По его словам, это в корне отличается от позиции России.

«Мы всегда выступали за многополярность с главенствующей ролью ООН, которая доказала свою безальтернативность. Плюс к тому, антироссийский маховик, раскрученный еще администрацией Обамы, не только не сбавляет свои обороты, а движется с еще большей скоростью в том же направлении.

Против России работают как никогда жестко, высылают дипломатов, закрывают Генконсульство в Сан-Франциско, срывают флаги. Непрерывные оскорбления и шельмования. Имидж России пытаются на всех уровнях и площадках деформировать, маргинализировать», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что заявленный Трампом курс на улучшение отношений с Россией может действительно принести плоды в случае реальных практических действий и выполнения всех предвыборных обещаний главы Белого дома.

«Пока риторика Трампа на 180 градусов расходится с действительностью. Еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявил, что отношения с Россией надо качественным образом улучшать, но на деле с его приходом они продолжают ухудшаться. Со своей стороны мы бы хотели бы восстановить конструктивный диалог с США, в том числе в плоскости парламентской дипломатии», — заключил Слуцкий.