Лидер оппозиции Венесуэлы призвала «изгнать» Россию

Мачадо призвала изгнать Россию из Венесуэлы ради свободы от коммунизма

Россию следует «изгнать» из Венесуэлы. Об этом заявила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция велась на сайте мероприятия.

«Мы должны ликвидировать присутствие Кубы, России и Ирана в наших институтах. Китай предоставил режиму [Николаса Мадуро] более $60 млрд», — сказала оппозиционер.

Мачадо добавила, что после смены власти в Венесуэле следует принять аналогичные меры на Кубе и в Никарагуа. По ее словам, после этого Южная Америка станет «свободной от коммунизма и диктатуры».

8 февраля газета Politico сообщила, что окружение президента США Дональда Трампа считает Мачадо помехой целям Вашингтона в Венесуэле. По информации источников, политик хочет «сделать себя единственной звездой венесуэльской оппозиции».

13 февраля уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что Мачадо придется ответить перед страной за призывы к военной интервенции.

Ранее Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо.