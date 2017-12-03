Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова посла США в России Джона Хантсмана о том, что снятие Западом антироссийских санкций зависит от решения конфликта в Донбассе и что для Вашингтона важно выполнение международных конвенций на территории Украины.

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«Узнали от посла Хантсмана — для США важны вопросы международного права и территориальной целостности. Это, видимо, новый тренд: с Косово, Ираком, Ливией было иначе», — написал у себя в твиттере российский сенатор.

Он также коснулся легитимности присутствия военных Пентагона на территории Сирии, президент которой Башар Асада, как известно, не направлял в Белый дом просьбу о помощи в разрешении внутреннего сирийского конфликта.

«Разделяя озабоченность господина посла вопросами международного права, хотел бы понять, на каком основании США действуют в Сирии? Международное право на сей счет молчит», — добавил парламентарий.

Интервью с Хантсманом вышло на информационном портале «Санкт-Петербург» 1 декабря.

«Подвижки в плане санкций зависят от того, как мы будем работать над вопросами, которые к ним привели. Я думаю, нам нужно обратиться к истории этой проблемы и понять, почему наши отношения находятся там, где находятся. Многие санкции введены не только США, но и Европой из-за ситуации с Украиной. Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно: прийти к договоренности, которая устроят обе стороны, мы получим позитивный результат», — пояснил американский дипломат вопрос об отмене антироссийских санкций.

Однако по его словам, приведение в жизнь этой стратегии потребует серьезных усилий, в том числе — в решении спорных вопросов.

«Необходимо будет придерживаться обязательств, записанных в протоколе между двумя договаривающимися сторонами. Но ничто не вечно. Мы должны остаться за столом переговоров, в первую очередь, сосредоточиться на вопросах, создающих проблему санкций. И продумать, что нужно сделать, чтобы их решить», — сказал посол США.

Далее он детализировал причину и цель участия Вашингтона в решении этого конфликта.

«Потребуется серьезная работа по тем базовым вопросам, которые есть в основе санкций. Я уже привел в качестве примера Украину. Сейчас там идет работа в Нормандском формате. Туда вовлечены не только США, но и Германия, Франция, Украина и Россия. Главная задача — остановить насилие в Донбассе. Почему в это вмешались США? Потому что это вопросы международного права и территориальной целостности», — указал Хантсман.

При этом он отметил, что вопросы соблюдения всех международных конвенций очень важны не только для США, но и всего мирового сообщества.

«Мы одна из привлеченных сторон. И сторон, которая ввела санкции. И сторона, которая надеется, что скоро мы найдем решение. И перейдем к периоду нормализации отношений. Поэтому я и говорю: ничто не вечно. И работа дипломатов как раз и заключается в решении этих проблем. Я надеюсь, что я смогу это сделать. Я знаю, что наш президент на это надеется. И наш конгресс тоже», — заключил дипломат.

Эти заявления были восприняты критически со стороны Москвы. Первый заместитель председателя Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал неконструктивным заявление Хантсмана.

«По сути, на Украине идет гражданская война между ДНР, ЛНР и остальной частью страны. Совершенно непонятно, почему Россия за это должна нести какую-то ответственность. Кроме того, мы по санкциям практически ни с кем ни о чем не говорим. Это они все рассказывают о них.

Мы не просим снять санкции. Если они считают возможным оставлять ограничения, это их право. У нас тоже есть право на ответ. Мы им воспользовались ранее, когда ввели свои санкции против ряда стран в плане поставок продовольствия и так далее. Поэтому я думаю, что санкции надо, прежде всего, вводить против украинского режима, который довел страну до такого бедственного состояния», — пояснил сенатор.

По его мнению, даже если ситуация на Украине стабилизируется, Вашиннгтон не прекратит политику давления на Москву.

«Если украинский конфликт благополучно разрешится, американцы придумают какие-нибудь новые проблемы, из-за которых опять введут санкции. Вспомнить хотя бы поправку Джексона — Вэника и сколько десятков лет она существовала. Американцы просто не могут в современном мире существовать без санкций. Это такая национальная американская забава — санкции против России», — рассказал политик.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также раскритиковал поведение США на международной арене и подтвердил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что политика Дональда Трампа мало отличается от курса его предшественника Барака Обамы.

«Это напрямую касается продвижения линии гегемонии США и построения однополярного мира с единственным полюсом влияния в Вашингтоне. США давно пытаются взломать сложившийся миропорядок. В реформе ООН Трамп пошел даже дальше Обамы. Предложения США, за которыми слепо последовали более 140 стран, это не что иное, как попытка превратить ООН из организации венчающей мировую иерархию в просто одну из международных организаций. С этим мы также не согласны», — рассказал депутат «Газете.Ru».

По его словам, это в корне отличается от позиции России.

«Мы всегда выступали за многополярность с главенствующей ролью ООН, которая доказала свою безальтернативность. Плюс к тому, антироссийский маховик, раскрученный еще администрацией Обамы, не только не сбавляет свои обороты, а движется с еще большей скоростью в том же направлении.

Против России работают как никогда жестко, высылают дипломатов, закрывают Генконсульство в Сан-Франциско, срывают флаги. Непрерывные оскорбления и шельмования. Имидж России пытаются на всех уровнях и площадках деформировать, маргинализировать», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что заявленный Трампом курс на улучшение отношений с Россией может действительно принести плоды в случае реальных практических действий и выполнения всех предвыборных обещаний главы Белого дома.

«Пока риторика Трампа на 180 градусов расходится с действительностью. Еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявил, что отношения с Россией надо качественным образом улучшать, но на деле с его приходом они продолжают ухудшаться. Со своей стороны мы бы хотели бы восстановить конструктивный диалог с США, в том числе в плоскости парламентской дипломатии», — заключил Слуцкий.

В конце ноября нынешнего года глава Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд допустил отмену антироссийских санкций. Об этом он заявил в интервью Financial Times. Как отмечалось, в СЕ обсуждают отмену санкций, наложенных на Москву за «агрессию в отношении Украины», так как в противном случае Россия может выйти из состава организации.

«Было бы очень-очень плохо, если бы Россия покинула нас <...> потому что конвенция [о правах человека 1949 года — «Газета.Ru»] и [Европейский — «Газета.Ru»] суд так важны для российских граждан» — сказал Ягланд.

Он уточнил, что выход России из СЕ также будет «большим шагом назад для Европы».