Лавров закрыл Крым

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero назвал тему принадлежности Крыма «закрытой раз и навсегда». Кроме того, он добавил, что Крым останется в составе России и это не обсуждается.

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Также он напомнил, что в случае с Крымом речь идет о свободном и демократическом волеизъявлении жителей Крыма. Лавров отметил, что проведение референдума было единственным возможным способом защитить интересы крымского народа перед лицом новых украинских властей в Киеве.

«Сегодня очевидно — выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны — того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе», — добавил Лавров.

Кроме того, он подчеркнул, что миротворческий контингент ООН будет введен в зону конфликта на востоке Украины после того, как силы и средства противоборствующих сторон будут разведены.

«Размещение ооновцев должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске», — отметил глава МИД РФ.

Помимо прочего, Лавров напомнил, что после саммита стран БРИКС в Китае президент России Владимир Путин выступил с предложением учредить миссию ООН для охраны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

При этом в основе будущего разрешения конфликта на Украине лежат минские соглашения, напомнил глава МИД РФ. «Все существующие переговорные площадки сохраняются — минская контактная группа и «нормандский формат», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, в интервью Лавров раскритиковал работу администрации президента США Дональда Трампа — она, по его словам, мало чем отличается от действий предыдущего президента США Барака Обамы и его команды.

В президентство Трампа вводится все больше новых антироссийских санкций, усиливается американская система ПРО, контингенты вооруженных сил НАТО и США у российских границ растут с каждым месяцем.

Лавров также назвал «беспрецедентным выпадом» закрытие Госдепом США генерального консульства России в Сан-Франциско и «захват пяти дипломатических объектов, являющихся нашей [российской] государственной собственностью».

Однако при всем этом Сергей Лавров заявил, что Россия не будет стремиться к конфронтации с США. Тем не менее, Москва в отношениях с Вашингтоном будет придерживаться принципа взаимности, отвечая на каждый недружественный шаг. «Иными словами, продолжим действовать прагматично, не стремясь к конфронтации», — заявил министр.

Он также подчеркнул, что закрепление в США на законодательном уровне России как «противника — глупость и безответственность».

Господствующий в США дискурс Лавров назвал «русофобской истерией».

Поэтому пока что «сложно ждать каких-либо положительных шагов со стороны Вашингтона». Сергей Лавров также добавил, что Россия всегда смотрела на США «через принципиально иную оптику». «Напротив, [мы] всегда относились с уважением к американскому народу и его достижениям», — добавил глава МИД РФ.

Также министр добавил, что, по всей видимости, «в Белом доме еще не выработали внятного подхода на российском направлении».

Помимо всего прочего, глава российского внешнеполитического ведомства обвинил Евросоюз в послушном следовании указке Вашингтона. По словам Лаврова, санкции, направленные против России, Брюссель «раскрутил» по желанию США, но они «бумерангом ударили» по самому же ЕС.

«Свои антироссийские задачи в американском истеблишменте хотят решать за счет европейцев и руками европейцев», — отметил Лавров.

28 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал совершенствовать подходы к защите россиян, которые находятся за рубежом.

«В условиях непрекращающейся дискриминации в отношении соотечественников в ряде государств, в том числе, и прежде всего в Прибалтике и на Украине, необходимо совершенствовать подходы к защите их политических, гражданских, и этнокультурный прав», — заявил Лавров.

Он также сказал, что надо наращивать усилия по отстаиванию позиций русского языка, наследия и исторической памяти.