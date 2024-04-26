«Есть проблемки»: Ташуев объяснил свой уход из «Факела»

Российский специалист Сергей Ташуев объяснил, почему принял решение покинуть воронежский «Факел», отметив, что в принятии решения роль сыграли личные проблемы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«На самом деле есть семейные причины. Это личное. Мне надо быть дома. Есть проблемки. Поэтому сложилась такая ситуация. Понятно, что была неудачная серия, но команда идет на 11-м месте», — сказал Ташуев.

Специалист возглавил воронежский клуб в сентябре 2023 года. О том, что он отправлен в отставку, «Факел» объявил 26 апреля.

Последний матч под руководством Ташуева «Факел» провел 25 апреля в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Воронежская команда на домашнем стадионе со счетом 0:1 проиграла самарским «Крыльям Советов». Это поражение стало для клуба четвертым подряд.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав за 25 туров 26 очков. В следующем матче команда сыграет на выезде с «Сочи». Игра состоится 29 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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