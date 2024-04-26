Названа самая большая проблема загрязненных после Чернобыльской аварии областей России

Сегодня, спустя 38 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, от повышенных загрязнений радионуклидами от аварийного 4-го энергоблока АЭС страдают 72 населенных пункта России. Максимальный вклад в дозу внутреннего облучения местного населения вносит молоко коров, – об этом «Газете.Ru» рассказал и.о.директора Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ, доктор биологических наук, профессор Алексей Панов.

Внутренним называют облучение, идущее от радиоактивных источников, находящихся внутри тела человека. В данном случае оно связано с употреблением молока коров, которые пасутся на местных пастбищах.

«Дозы внутреннего облучения меняются и в зависимости от времени года: с мая по сентябрь содержание радиоцезия (137Cs) в молоке выше, потому что коровы пасутся на загрязненных радионуклидами лугах», – отметил Панов.

Чтобы снизить вредное воздействие, нужно улучшать лугопастбищные угодья, осуществлять глубокую перепашку почвы, чтобы корневая система растений не доставала до радиоцезия 137Cs.

«Необходимо внесение повышенных доз минеральных и органических удобрений, снижающих коэффициенты перехода радионуклидов из почвы в растения. Надо вносить и известь, чтобы понизить кислотность почв — при высокой кислотности почв миграция радионуклидов повышена. Нужно высевать определенные наборы травосмесей, которые в меньшей степени накапливают радионуклиды», – отметил специалист.

Такие агротехнические и агрохимические приемы позволяют снизить переход радионуклидов в пять-шесть раз из почвы в траву, которую едят коровы, а, значит, радионуклиды в меньшей степени попадут в молоко и мясо.

Подробнее о том, какие именно области России пострадали от загрязнений после аварии в Чернобыле, из чего складывается доза радиационного загрязнения, когда последствия аварии на Чернобыльской АЭС полностью пропадут, а также о мифах вокруг чернобыльской катастрофы – в материале «Газеты.Ru».

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