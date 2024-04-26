Постпред России заявил о сложных отношениях с Западом в Организации по запрету химоружия

Западные страны стремятся подорвать авторитет России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Такое мнение выразил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, представляющий интересы РФ в этой организации, сообщает РИА Новости.

По словам Тарабрина, западные оппоненты России «задействуют все имеющиеся в арсенале средства» для подрыва авторитета России как ответственного государства-участника Конвенции по запрещению химического оружия. Цель этих манипуляций — изоляция РФ в ОЗХО, а в идеале — отказ от активной деятельности РФ на этом направлении.

Организация по запрещению химического оружия создана при поддержке ООН в 1997 году после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия. Среди ее главных задач —контроль за соблюдением запрета на использование химоружия и ликвидации его запасов, а также содействие развитию сотрудничества в области мирной химии.

10 апреля сообщалось, что в России обвинили ВСУ в использовании химического оружия, способного вызывать внезапную остановку дыхания. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ОЗХО превратилась в инструмент США.