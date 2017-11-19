В случае, если президент США Дональд Трамп все же решит передать Киеву «летальные вооружения», ситуацию на Украине ждет «резкая дестабилизация», считает глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов. О возможном «взрыве» от американского оружия на Донбассе Шаманов заявил в разговоре с РИА «Новости».

Реклама

По мнению Шаманова, «хотелки» главы украинского МИД Павла Климкина сведут на нет результаты Минских соглашений — если ВСУ получит оружие из США, обстановка в Донбассе моментально свалится в крутое пике, а сейчас ее «хоть как-то» контролируют международные организации и местные жители.

«Это будет самый безответственный шаг Вашингтона», — подчеркнул Шаманов, говоря о возможном одобрении 45-м президентом США Дональдом Трампом гранта на поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Перечисленные ранее министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным вооружения, которые Украина запрашивает у США, включают в себя не только «Джавелины», но и беспилотники, контрбатарейные системы и спецсредства для кибернетической войны.

Вышеперечисленные вооружения и средства относятся «к наступательным действиям», заявил Шаманов, и «это будет крайне отрицательно сказываться на всех сторонах процесса, и политических, и дипломатических, я уже не говорю о военных».

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин во время визита в Канаду заявил, что президент США Дональд Трамп регулярно выражает полную поддержку Украины, а Киев, в свою очередь, борется на демократическое будущее трансатлантического сообщества, незаменимым союзником которого он стал.

«Я трижды встречался с президентом Трампом, и он всегда передавал четкий месседж солидарности: мы с вами, украинцы. Я воспринимаю этот посыл как полную поддержку Украины и нашей борьбы, как в аспектах безопасности, так и в содействии реформам», — подчеркнул Климкин.

По мнению украинского дипломата, воюя на Украине, Киев борется за себя и свое будущее, которое предстает «европейским и демократическим».

«Мы боремся не только за восточный фланг трансатлантического сообщества, а полностью за это союз», — отметил Климкин. В обмен на поставки оружия Киев планирует передать Вашингтону «опыт борьбы с россиянами», добавил глава киевского МИД.

Ранее в воскресенье стало известно, что Совет национальной безопасности Белого дома порекомендует президенту США Дональду Трампу дать «зеленый свет» поставкам Киеву оружия на $47 млн. В список вооружений попали и противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

Этот шаг должен помочь Украине «противостоять пророссийским сепаратистам», сообщил источник в Госдепе телеканалу ABC News. Если Трамп согласится, то нарушит предвыборные обещания — в ходе гонки он обещал некую «приемлемую поддержку» Украине вместо оружия.

«Сейчас у нас нет никаких заявлений [по этому поводу]»,— заявил в электронном письме ABC пресс-секретарь Белого дома Майкл Энтон.

В начале ноября Конгресс США обеими палатами согласовал оборонный бюджет на 2018 финансовый год.

Согласно законопроекту, отправленному на подпись президенту Трампу, США выделят $4,6 млрд на «сдерживание» РФ в Европе и противодействие «российской агрессии». По новой смете, Украина сможет получить $350 млн финпомощи от американцев — но при этом глава Пентагона сможет отправить Киеву лишь $175 млн, пока в украинской армии не проведут «институциональные реформы».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, такой шаг связан с тем, что ВСУ должны провести «институциональные реформы» определенного характера — для поддержания военного потенциала.

После этого шага глава американского Минобороны должен будет убедить конгресс в том, что «ситуация улучшилась» и Киеву можно давать деньги. Также в документе сообщается, что Пентагон может отправить на Украину военную технику, специальное оборудование и различные виды вооружений — в том числе и противотанковые ракеты «Джавелин».

В конце октября начальник генштаба ВС Украины Виктор Муженко в интервью «Голосу Америки» заявил, что переход украинской армии на оружие стандартов НАТО будет небыстрым.

«Что касается перехода на калибры стандартам НАТО — это процесс не такой быстрый как бы нам хотелось, потому что много вооружения и военной техники в Украине — это техника производства бывшего Советского Союза», — отметил он.

По словам Муженко, все будет зависеть от того, насколько интенсивно будет осуществляться перевооружение вооруженных сил Украины.

«Уже есть первые примеры — две недели назад были продемонстрированы образцы стрелкового оружия, которые производятся в Украине по лицензии», — добавил глава генштаба.

Он пояснил, что речь идет об M4 — автомате-карабине калибра 5,56 мм. Муженко также добавил, что уже десятый по счету батальон украинских военных начали готовить по стандартам НАТО.