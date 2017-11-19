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«Это будет самый безответственный шаг Вашингтона»

Шаманов: поставки американского оружия на Украину «взорвут» страну

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что если Вашингтон поставит Киеву «летальные вооружения», то это «взорвет» ситуацию на Украине. Генерал отметил, что «хотелки» министра иностранных дел Украины Павла Климкина «резко дестабилизируют обстановку, сложившуюся на Донбассе». Если Трамп примет решение передать Киеву оружие, то это будет «самый безответственный шаг», отметил экс-командующий ВДВ.

В случае, если президент США Дональд Трамп все же решит передать Киеву «летальные вооружения», ситуацию на Украине ждет «резкая дестабилизация», считает глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов. О возможном «взрыве» от американского оружия на Донбассе Шаманов заявил в разговоре с РИА «Новости».

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По мнению Шаманова, «хотелки» главы украинского МИД Павла Климкина сведут на нет результаты Минских соглашений — если ВСУ получит оружие из США, обстановка в Донбассе моментально свалится в крутое пике, а сейчас ее «хоть как-то» контролируют международные организации и местные жители.

«Это будет самый безответственный шаг Вашингтона», — подчеркнул Шаманов, говоря о возможном одобрении 45-м президентом США Дональдом Трампом гранта на поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Перечисленные ранее министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным вооружения, которые Украина запрашивает у США, включают в себя не только «Джавелины», но и беспилотники, контрбатарейные системы и спецсредства для кибернетической войны.

Вышеперечисленные вооружения и средства относятся «к наступательным действиям», заявил Шаманов, и «это будет крайне отрицательно сказываться на всех сторонах процесса, и политических, и дипломатических, я уже не говорю о военных».

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин во время визита в Канаду заявил, что президент США Дональд Трамп регулярно выражает полную поддержку Украины, а Киев, в свою очередь, борется на демократическое будущее трансатлантического сообщества, незаменимым союзником которого он стал.

«Я трижды встречался с президентом Трампом, и он всегда передавал четкий месседж солидарности: мы с вами, украинцы. Я воспринимаю этот посыл как полную поддержку Украины и нашей борьбы, как в аспектах безопасности, так и в содействии реформам», — подчеркнул Климкин.

По мнению украинского дипломата, воюя на Украине, Киев борется за себя и свое будущее, которое предстает «европейским и демократическим».

«Мы боремся не только за восточный фланг трансатлантического сообщества, а полностью за это союз», — отметил Климкин. В обмен на поставки оружия Киев планирует передать Вашингтону «опыт борьбы с россиянами», добавил глава киевского МИД.

Ранее в воскресенье стало известно, что Совет национальной безопасности Белого дома порекомендует президенту США Дональду Трампу дать «зеленый свет» поставкам Киеву оружия на $47 млн. В список вооружений попали и противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

Этот шаг должен помочь Украине «противостоять пророссийским сепаратистам», сообщил источник в Госдепе телеканалу ABC News. Если Трамп согласится, то нарушит предвыборные обещания — в ходе гонки он обещал некую «приемлемую поддержку» Украине вместо оружия.

«Сейчас у нас нет никаких заявлений [по этому поводу]»,— заявил в электронном письме ABC пресс-секретарь Белого дома Майкл Энтон.

В начале ноября Конгресс США обеими палатами согласовал оборонный бюджет на 2018 финансовый год.

Согласно законопроекту, отправленному на подпись президенту Трампу, США выделят $4,6 млрд на «сдерживание» РФ в Европе и противодействие «российской агрессии». По новой смете, Украина сможет получить $350 млн финпомощи от американцев — но при этом глава Пентагона сможет отправить Киеву лишь $175 млн, пока в украинской армии не проведут «институциональные реформы».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, такой шаг связан с тем, что ВСУ должны провести «институциональные реформы» определенного характера — для поддержания военного потенциала.

После этого шага глава американского Минобороны должен будет убедить конгресс в том, что «ситуация улучшилась» и Киеву можно давать деньги. Также в документе сообщается, что Пентагон может отправить на Украину военную технику, специальное оборудование и различные виды вооружений — в том числе и противотанковые ракеты «Джавелин».

В конце октября начальник генштаба ВС Украины Виктор Муженко в интервью «Голосу Америки» заявил, что переход украинской армии на оружие стандартов НАТО будет небыстрым.

«Что касается перехода на калибры стандартам НАТО — это процесс не такой быстрый как бы нам хотелось, потому что много вооружения и военной техники в Украине — это техника производства бывшего Советского Союза», — отметил он.

По словам Муженко, все будет зависеть от того, насколько интенсивно будет осуществляться перевооружение вооруженных сил Украины.

«Уже есть первые примеры — две недели назад были продемонстрированы образцы стрелкового оружия, которые производятся в Украине по лицензии», — добавил глава генштаба.

Он пояснил, что речь идет об M4 — автомате-карабине калибра 5,56 мм. Муженко также добавил, что уже десятый по счету батальон украинских военных начали готовить по стандартам НАТО.