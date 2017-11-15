«Это не военный переворот»

В Зимбабве военные заявили, что взяли под стражу президента страны Роберта Мугабе. По информации Reuters, был также взят под стражу министр финансов Зимбабве Игнасиус Чомбо, соратник супруги президента Грейс Мугабе.

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The New York Times отмечает, что после «очевидного захвата» государственной телекомпании ZBC два офицера в форме «отрицали, что военные захватили власть», и добавили, что Мугабе и его семья находятся «в безопасном и надежном месте, их безопасность гарантирована».

«Мы нацелены только на преступников вокруг него, которые совершают преступления, вызывают социальные и экономические страдания в стране, чтобы привлечь их к ответственности», — заявил начальник штаба армии, генерал-майор С. Б. Мойо.

Мойо заявил, что на «любую провокацию последует соответствующий ответ».

В то же время Associated Press сообщает о том, что в столице страны, городе Хараре, произошло по меньшей мере три взрыва. По данным издания,

на улицах города видны военные машины и вооруженные солдаты, которые нападают на прохожих.

Фоторепортаж: Армия Зимбабве опровергла слухи о свержении президента __is_photorep_included10986686: 1

По данным телеканала «Би-би-си», солдаты захватили штаб-квартиру национальной телекомпании ZBC. СМИ также сообщают о движении тяжелой военной техники в районе столицы. Очевидец сообщил, что на окраинах столицы Зимбабве было замечено по меньшей мере два бронетранспортера.

На дороге, ведущей в город, стоят солдаты и регулируют трафик. Они требует от водителей держать окна автомобилей закрытыми и не задавать вопросов.

Ранее, 14 ноября, жители Зимбабве заметили подозрительные танки, которые двигались в сторону столицы. Военная техника появились на подступах города после того, как глава вооруженных сил страны выступил против действий правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт». Ее возглавляет президент страны Роберт Мугабе.

Портал Zimnews подчеркивает, что в сети появились фейковые сообщения о том, что армия якобы взяла Мугабе в заложники. Тем не менее, они никак не подтвердились. Портал допускает, что танки могут участвовать в «тренировках».

Отношения между главой вооруженных сил Зимбабве и президентом Мугабе обострились после того, как последний отправил в отставку вице-президента, которого прочили в его преемники.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе стоит во главе страны фактически почти 40 лет — с 1980 года. С 1980 по 1987 год Мугабе возглавлял правительство страны, после чего избрался на пост президента, который он сохраняет за собой до сих пор.

Мугабе часто характеризуют как диктатора. Глава Зимбабве обвиняется как внутренней оппозицией, так и на международном уровне в нарушении прав человека, коррупции, провальной экономической политике и расизме.

В июле этого года 93-летний президент, выступая перед десятками тысяч сторонников в городе Чинхойи, заявил, что не собирается уходить со своего поста и не умирает. Так он ответил на заявления оппозиции о своем ухудшающемся здоровье. Мугабе также сообщил, что врачи были удивлены его «сильным скелетом», и отметил, что не знает никого, кто мог бы заменить его в кресле президента.

Мугабе бесменно занимает президентских пост страны пять шестилетних сроков подряд. В начале 2017 года он заявил о своем намерении баллотироваться на шестой срок.

Тогда лидер Зимбабве заявил, что его партия и народ не видят достойного для него преемника, чтобы участвовать на выборах главы государства в 2018 году.

«Они хотят, чтобы я был на выборах, все в партии хотят, чтобы я баллотировался на выборы», — сказал он. Мугабе отметил, что большинство населения Зимбабве «чувствуют, что [ему] нет замены, преемника, которого они примут так же, как меня».

В 2016 году Мугабе открыл памятник самому себе. 3,8-метровый памятник изображает 92-летнего Мугабе в мультипликационном стиле и является работой известного скульптора Доминика Бенхура. По словам автора, работа над скульптурой по заказу президента заняла полгода.