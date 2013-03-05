Басманный суд меры пресечения не меняет

Басманный суд Москвы во вторник рассматривал вопросы о мере пресечения двух фигурантов «болотного дела»: анархистки Александры Духаниной и антифашиста Алексея Полиховича. Как и предыдущие дни неожиданностей не произошло: Духаниной было продлено содержание под домашним арестом, а Полихович останется в СИЗО.

Суд согласился с доводами обвинения, что в случае изменения меры пресечения для Духаниной она может скрыться от следствия, сообщает РИА «Новости». Следователь говорил о том, что Духанина родилась на Кипре и там же проживают ее родственники. Защита Духаниной апеллировала к тому, что за девять месяцев домашнего ареста к ней не было никаких претензий и просила освободить ее под залог. В итоге анархистка останется под домашним арестом до 27 мая, именно в этот день в прошлом году она была задержана. Следствие ее обвиняет в участии в массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских.

Те же статьи уголовного кодекса инкриминируются бывшему моряку Северного флота Полиховичу, причем долго время он обвинялся лишь по ч. 1 ст. 212 УК («Участие в массовых беспорядках»), а статью о насилии в отношении полицейских (ч.1 ст. 318) добавили после пресс-конференции президента Владимира Путина. Тогда глава государства сказал о недопустимости рукоприкладства по отношению к представителям власти, а на следующий день Полиховичу предъявили новое обвинение. Его адвокат Александра Пригова связывала новую статью исключительно со словами Путина.

Во время суда над Полиховичем со стороны защиты было подано ходатайство от Союза военных моряков, они уже вступались за обвиняемого, который проходил службу на флоте. Хотя судья Карпов и назвал заявление «однобоким и необъективным», однако, к делу приобщил. Это не помогло изменить меру пресечения — Полихович останется под стражей до 6 мая. Судья снова согласился с аргументами стороны обвинения о том, что на свободе фигурант «болотного дела» может оказать давление на свидетелей и скрыться от следствия.