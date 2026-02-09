Путин обсудил с Собяниным новые регионы России

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области должны чувствовать, что они являются частью России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает РИА Новости.

«Люди (жители новых регионов - ред.) должны почувствовать, что Россия рядом и они часть России», — сказал российский лидер.

Собянин в свою очередь доложил, что Москва помогает Донецку и Луганску в реконструкции, строительстве, ремонте инженерных коммуникаций.

До этого министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что в 2022–2024 годах в новых регионах уже восстановили более 4,5 тыс. км дорог, на что направили 270 млрд рублей. В том числе работы затронули федеральную трассу Р-280 «Новороссия» от Ростовской области до Симферополя. По его словам, федеральное финансирование работ по восстановлению и развитию дорожной сети в новых регионах России — в ДНР и Новороссии — в 2022–2030 годах превысит 700 млрд рублей.

Ранее Дмитрий Медведев назвал катастрофой ситуацию с госуслугами в новых регионах до их вхождения в РФ.