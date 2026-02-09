Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

На 103-м году жизни скончалась классный руководитель Лукашенко

БелТА: на 103-м году жизни скончалась классный руководитель Лукашенко Карпеченко
Могилевское областное объединение профсоюзов

В Могилеве скончалась Татьяна Николаевна Карпеченко – классный руководитель президента Белоруссии Александра Лукашенко, ей было 102 года. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что женщина скончалась 9 февраля в 6 часов утра.

Карпеченко преподавала математику в Александрийской школе, где учился Лукашенко. Она была его классным руководителем с 5 по 8 класс. После окончания школы Татьяна Николаевна долгое время знала своего бывшего ученика как коллегу, поскольку будущий президент Белоруссии также работал педагогом.

Глава государства регулярно поддерживал контакт с бывшей учительницей. Так, на 100-летний юбилей он подарил ей белый пуховый платок. Также он регулярно поздравлял ее с днем рождения.

Ранее Лукашенко заявил, что нашел дорогу к храму.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!