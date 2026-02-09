Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Бизнес

Суд в Китае вынес приговор высокопоставленному чиновнику за взяточничество

CCTV: в Китае экс-чиновника отправили в тюрьму на 11 лет за взятки
Shutterstock

В Китае экс-глава финансово-экономической комиссии одной из провинций предстал перед судом за коррупцию. Об этом сообщило центральное телевидение Китая CCTV.

Речь идет о бывшем председателе финансово-экономической комиссии провинции Гуйчжоу Ван Бинцине. По данным суда, в период с 2008 по 2023 год он незаконно получил более $3 млн.

Как уточняет CCTV, 9 февраля 2026 года Народный суд средней ступени города Люпаньшуй приговорил Ван Бинцина к 11 годам лишения свободы, а также назначил штраф в размере 1 млн юаней (около $144,4 тыс.). Все имущество, полученное преступным путем, было конфисковано в пользу государства.

Суд учел смягчающие обстоятельства: бывший чиновник добровольно признал вину и раскаялся в содеянном, отмечает телеканал.

Китайские власти на протяжении последних лет проводят масштабные антикоррупционные кампании. Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что коррупция является одной из главных угроз для Коммунистической партии Китая, подчеркнув принцип «нулевой терпимости» к подобным преступлениям.

Ранее китайского генерала обвинили в передаче США данных о ядерной программе.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!