Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

На Украине заявили о подготовке Франции к передаче Киеву истребителей Mirage 2000

Глава МО Федоров: Франция готовится передать Украине истребители Mirage 2000
Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

В настоящее время Франция готовится к передаче Украине дополнительных истребителей Mirage 2000. Об этом заявил глава украинского министерства обороны Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

«Французская сторона сообщила о подготовке к передаче Украине самолетов Mirage 2000. Также обсудили ускорение поставок самолетов и продолжение работы над рекордными объемами управляемых авиационных бомб AASM Hammer», — написал министр.

Федоров не стал уточнять число истребителей, которые будут переданы Украине.

В октябре прошлого года заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил, что Франция в состоянии предоставить Украине не более 10 истребителей Mirage. По его словам, из самолетов, переданных украинской армии в начале 2025 года, один уже потерян. Их осталось четыре, и «один-два» постоянно дежурят «в системе ПВО», рассказал военный.

До этого депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что передаваемые Украине французские истребители Mirage, снятые с вооружения, не смогут оказать существенного влияния на ход боевых действий. Как отметил парламентарий, летно-технические характеристики этих самолетов давно известны, а меры противодействия им отработаны.

Ранее в США заявили о превосходстве Су-35 над F-16 и Mirage в боях на Украине.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!