Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Бизнес

Гутерриш рассказал, как предотвратить планетарную катастрофу

Гутерриш: для предотвращения планетарной катастрофы нужно пересмотреть роль ВВП
Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью газете The Guardian заявил, что для предотвращения планетарной катастрофы, вызванной экологическим кризисом и ростом неравенства, странам следует отказаться от использования ВВП как единственного показателя благополучия государства.

«Мы должны по-настоящему ценить окружающую среду и выйти за рамки валового внутреннего продукта как показателя прогресса», — отметил Гутерриш.

По его словам, модель оценки благополучия общества должна учитывать «то, что действительно важно для людей и их сообществ». Увеличивая ВВП, люди уничтожают природу, к примеру, «уничтожают леса или вылавливают рыбу сверх меры», то есть ВВП учитывает моментальную прибыль и убытки.

При этом Гутерриш не назвал показатели, которые должна учитывать новая экономическая модель.

30 января Гутерриш заявил, что ООН находится под угрозой «неминуемого финансового коллапса» из-за неуплаты взносов и бюджетного правила, вынуждающего ее возвращать неизрасходованные средства.

ООН столкнулась с финансовым кризисом, поскольку крупнейший донор этой международной организации — Соединенные Штаты — резко сократили добровольное финансирование учреждений организации и отказались от обязательных платежей в регулярный бюджет и бюджет миротворческих операций.

Ранее сообщалось, что Россия внесла в бюджет ООН более $71 млн, полностью оплатив взнос.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!