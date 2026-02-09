Гутерриш рассказал, как предотвратить планетарную катастрофу

Гутерриш: для предотвращения планетарной катастрофы нужно пересмотреть роль ВВП

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью газете The Guardian заявил, что для предотвращения планетарной катастрофы, вызванной экологическим кризисом и ростом неравенства, странам следует отказаться от использования ВВП как единственного показателя благополучия государства.

«Мы должны по-настоящему ценить окружающую среду и выйти за рамки валового внутреннего продукта как показателя прогресса», — отметил Гутерриш.

По его словам, модель оценки благополучия общества должна учитывать «то, что действительно важно для людей и их сообществ». Увеличивая ВВП, люди уничтожают природу, к примеру, «уничтожают леса или вылавливают рыбу сверх меры», то есть ВВП учитывает моментальную прибыль и убытки.

При этом Гутерриш не назвал показатели, которые должна учитывать новая экономическая модель.

30 января Гутерриш заявил, что ООН находится под угрозой «неминуемого финансового коллапса» из-за неуплаты взносов и бюджетного правила, вынуждающего ее возвращать неизрасходованные средства.

ООН столкнулась с финансовым кризисом, поскольку крупнейший донор этой международной организации — Соединенные Штаты — резко сократили добровольное финансирование учреждений организации и отказались от обязательных платежей в регулярный бюджет и бюджет миротворческих операций.

Ранее сообщалось, что Россия внесла в бюджет ООН более $71 млн, полностью оплатив взнос.