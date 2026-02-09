Размер шрифта
Суд арестовал подростка, напавшего на общежитие в Башкирии

Осторожно, новости: напавшего на общежитие в Уфе арестовали на два месяца

Суд на два месяца арестовал подростка, который напал на общежитие в Уфе. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Его отправили под арест до 7 апреля. В суде он извинился перед всеми пострадавшими», — говорится в посте.

7 февраля подросток напал с ножом на студентов, проживающих в общежитии Башкирского государственного медицинского университета.

Сообщалось о шести пострадавших, в их числе двое полицейских и сам нападавший, который при задержании оказал сопротивление.

Ректор Башкирского медицинского университета уточнил, что при нападении пострадали четверо индийских студентов. Возбуждено уголовное дело о покушении. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», нападение могло произойти на почве расовой ненависти — подросток кровью нарисовал свастику.

Подросток признал вину. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что нападавших на общежитие в Уфе могло быть двое.
 
