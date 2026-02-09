«Бабушкину схему» назвали словом года в области экономики

«Бабушкина схема» признана «Словом года» в номинации «Экономика и финансы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу портала «Грамота.ру».

Такой выбор сделали участники профессиональных сообществ. За словосочетание «Бабушкина схема» проголосовали 44,6% респондентов опроса портала. Второе и третье места заняли «утильсбор» (14,3%) и «самозапрет» (11,4%).

Согласно материалу ТАСС, под «бабушкиной схемой» представляется мошеннический сценарий, при котором злоумышленники убеждают пожилого человека продать недвижимость, после чего сделка оспаривается в суде, а покупатель остается без денег и имущества. Широкую известность схема получила после ситуации с квартирой певицы Ларисы Долиной.

В конце декабря филолог Валерий Ефремов заявил, что выражение «схема Долиной» и еще четыре словосочетания, связанные с историей продажи квартиры певицы, войдут в словарь неологизмов 2025 года. Филолог напомнил, что похожим образом в языке отразилась история с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой, породившая такие неологизмы, как «головечеринники» и «свитер извинений».

Ранее в России выросли продажи постеров и масок с Долиной.