«Шоколадная монашка»: десерт в «Кофемании» оскорбил верующих

Название десерта «Шоколадная монашка» в сети заведений «Кофемания» вызвало резкую критику со стороны общественных деятелей, которые сочли его оскорблением чувств верующих. Об этом заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru.

По его словам, использование термина, связанного с монашеством, в названии кондитерского изделия является недопустимым. Иванов отметил, что монашеский путь представляет собой особое духовное служение и не может ассоциироваться с элементами коммерческого меню.

Он подчеркнул, что подобные наименования, по его оценке, превращают священные понятия в объект потребления и стирают границу между религиозными символами и повседневной культурой. В связи с этим он призвал заведение немедленно убрать позицию из меню.

Иванов также заявил, что стремление привлечь внимание за счет использования религиозных образов свидетельствует о пренебрежении традиционными ценностями и может привести к росту общественного напряжения. По его мнению, уважение к чувствам верующих является не частным вопросом, а частью общественной нравственности и согласия.

Ранее Михаил Иванов призывал наказать организаторов шоу со стрип-танцем Снегурочек в Нижнем Тагиле.