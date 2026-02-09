Размер шрифта
На Кубе россиян начали массово выселять из отелей

SHOT: россиян начали массово выселять из отелей на Кубе из-за топливного кризиса
Shutterstock

Российских туристов начали массово выселять из отелей на Кубе из-за топливного кризиса. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Нашим туристам предлагают переехать в гостиницы классом ниже, где ситуация с электроэнергией чуть получше, но компенсировать разницу в стоимости не дают», — говорится в публикации.

Соотечественники пожаловались, что за последние несколько дней были вынуждены покинуть пятизвездочные отели Domina Marina Varadero, Valentin Patriarca и Paradisus Varadero. Кроме того, закрытие может затронуть и ряд четырехзвездочных гостиниц, включая Villa Gale, Bella Costa, Tuxpan, Palma Real и Caleta.

Как пишет SHOT, выселение объясняют «ремонтными работами».

7 февраля Life со ссылкой на SHOT сообщал, что сотни россиян застряли на Кубе из-за нехватки авиатоплива в республике. При этом туристы, которые должны были вылететь бортом венесуэльской Conviasa, не знали, когда вернутся в Россию. Рейс авиакомпании пропал с онлайн-табло. Пассажирам разослали сообщение, что после 22 февраля полетная программа на Кубу закрывается.

30 января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу. Согласно документу, на товары, импортируемые в США и происходящие из государств, которые прямо или косвенно продают либо иным образом поставляют нефть Кубе, может быть введена дополнительная адвалорная ставка пошлины. В указе нет информации о процентной ставке таких пошлин.

Ранее политолог заявил, что Россия может помочь Кубе избежать судьбы Венесуэлы.
 
