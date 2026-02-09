Размер шрифта
Посол России обратил внимание на смену тональности Швеции по теме ЯО

Посол Беляев счел поразительной смену тональности Швеции по теме ядерного оружия
Посол Москвы в Стокгольме Сергей Беляев назвал поразительной смену тональности Швеции по теме ядерного оружия (ЯО). Дипломат высказался о ситуации в ходе интервью для РИА Новости.

Он обратил внимание, что королевство вплоть до начала 70-х годов прошлого века имело собственную ядерную программу. Но потом Швеция подписала Договор о нераспространении ЯО, отказалась от программы и в течение нескольких десятилетий создавала себе образ ярого борца за ядерное разоружение.

«Они (шведы — «Газета.Ru») были даже в числе инициаторов идеи о полном запрещении ядерного оружия. С учетом этого нынешняя смена тональности, конечно, кажется поразительной», — сказал Беляев.

По словам дипломата, в последнее время в Швеции начали обсуждать тему ядерного оружия, однако соответствующая дискуссия пока ведется «исключительно на принципиальном уровне». Посол пояснил, что в рамках обсуждений решается вопрос о том, могут ли страны — члены НАТО из числа европейских государств по-прежнему полагаться на американский «ядерный зонтик» или им стоит обзавестись собственным потенциалом.

«С другой стороны, удивляться, собственно, нечему: свой выбор шведы сделали, вступив в 2024 году в НАТО и отказавшись тем самым от 200-летней традиции нейтралитета», — отметил Беляев.

28 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что власти королевства ведут предварительные переговоры с Францией и Великобританией по вопросу размещения ЯО.

Ранее журналисты узнали, что в Швеции обсуждают создание собственного ядерного оружия.
 
