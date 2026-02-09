Размер шрифта
Россиянин похитил и избил мастера автосервиса до потери слуха

В Башкирии мужчина жестоко избил матера автосервиса из-за ремонта машины
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Жителя Уфы будут судить за похищение человека и причинение тяжкого вреда здоровью, обвиняемый избил мастера по ремонту машин. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

В марте прошлого года 39-летний фигурант дела посчитал, что ремонт машины его родственника провели некачественно и потребовал его переделать. Получив отказ, он жестоко избил мастера, посадил его в машину и повез в сторону гаражей. По дороге он бросил мужчину на обочине и уехал.

Потерпевший из-за избиения полностью потерял слух. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд.

До этого в Ижевске трое приятелей избили и ограбили прохожего. Злоумышленники заставили мужчину выйти из магазина, избили его на улице, отобрали телефон и банковские карты. После этого они отвезли пострадавшего в сауну, где расплатились его картой, а затем на такси увезли в соседний город Глазов, где бросили, пригрозив расправой в случае обращения в полицию.

Ранее в московском метро мужчина сломал нос пассажирке за отказ дать ему денег.
 
