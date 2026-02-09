Размер шрифта
Общество

Правоохранители задержали главу отдела ЖКХ кабмина Татарстана

ТАСС: главу отдела ЖКХ кабмина Татарстана Салихова задержали по делу о взятке
tatarstan.ru

Начальник отдела ЖКХ и транспорта аппарата кабинета министров Татарстана Фаиль Салихов задержан в рамках уголовного дела о посредничестве при передаче взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, Салихов признал вину, и в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста.

В правоохранительных органах уточнили, что по делу задержан еще один предполагаемый соучастник.

9 февраля стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи в отставке из Кабардино-Балкарской Республики Мухамеда Темботова по делу о получении взяток и посредничестве во взяточничестве. В СК установили, что в период с ноября 2024 года по май 2025 года судья при помощи секретаря судебного заседания Марианны Карасовой и помощника судьи Елены Рашидовой неоднократно получил взятки размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей от участников судопроизводства за принятие решений по административным делам.

Ранее в Челябинской области осудили бывшего замглавы города за взятку.
 
