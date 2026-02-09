Размер шрифта
Хинштейн раскритиковал мэра Курска за плохую уборку снега

Хинштейн раскритиковал мэра Курска Маслова за нечищеный город
Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства региона раскритиковал мэра Курска Евгения Маслова за плохую уборку снега в городе. Видео заседания опубликовано на официальной странице правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

По словам Хинштейна, в Курске есть улицы, где снег не убирали с начала зимы, а тротуары, заваленные снегом, есть даже в центре города.

«Евгений Николаевич, <...> вы просто расписываетесь в своей беспомощности. Ваше отличие от других глав в том, что вы это публично делаете, но от этого людям ни жарко, ни холодно», — отметил глава региона.

2 февраля Хинштейн сообщал, что в Курской области свои посты покидают главы двух муниципалитетов.

Губернатор отметил, что сегодняшние условия требуют непростых решений, выработки новых подходов к работе и полной самоотдачи. Хинштейн подчеркнул, что «застарелые» методы управления уже не подходят, их необходимо кардинально менять.

Ранее Хинштейн выразил недовольство из-за числа уволенных чиновников, привлекавшихся к ответственности.
 
