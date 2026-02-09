Зарплата самых ценных айтишников в Петербурге превысила полмиллиона рублей

Зарплата некоторых ИТ-специалистов в Санкт-Петербурге доходит до 520 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на данные SuperJob, hh.ru и «Авито Работа».

Такую зарплату получают специалисты, работающие с искусственным интеллектом и машинным обучением. Издание отмечает, что еще недавно подобные суммы воспринимались как редкость и следствие отдельных закрытых переговоров, но теперь они становятся ориентиром для всего верхнего сегмента.

«Медианная заработная плата ML–инженера в Петербурге составляет 220 тыс. рублей на руки после уплаты налогов. Максимальные значения доходят до 520 тыс. рублей — и это без учета бонусов, льгот и компенсаций», — говорится в материале.

За год медианный уровень зарплаты вырос на 10%. Самые высокооплачиваемые вакансии доступны специалистам с опытом разработки и внедрения ML–моделей от 5 лет, знанием RAG–подходов, CI/CD, методологий MLOps и DevOps, а также опытом интеграции ML–сервисов в масштабируемые ИТ–ландшафты.

