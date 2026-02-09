Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Собянин заявил о росте темпов строительства жилья в Москве по программе реновации

Собянин: некоторые районы Москвы обновятся на 80% в рамках программы реновации
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Темпы строительства жилья по программе реновации в столице будут увеличены. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

По его словам, объемы ввода в эксплуатацию новостроек по программе реновации вырастут, а некоторые районы столицы обновятся на 80%.

«В этом году мы вышли на цифру переселенных граждан по программе реновации в 250 тысяч, четверть миллиона, и вышли на объем строительства два миллиона с лишним», — отметил он.

Собянин добавил, что в дальнейшем планируется выйти на строительство 3-3,5 млн квадратных метров жилья.

В конце 2025 года сообщалось, что по программе реновации в Восточном округе Москвы было расселено около 200 домов. В новые квартиры с улучшенной отделкой переехали более 35,6 тыс. горожан. Под заселение москвичам на востоке столицы передали 66 современных жилых комплексов.

Всего в программу реновации на востоке Москвы вошли 1062 дома.

Ранее сообщалось, что в Петербурге примут закон о реновации «хрущевок».
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!