Собянин заявил о росте темпов строительства жилья в Москве по программе реновации

Собянин: некоторые районы Москвы обновятся на 80% в рамках программы реновации

Темпы строительства жилья по программе реновации в столице будут увеличены. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

По его словам, объемы ввода в эксплуатацию новостроек по программе реновации вырастут, а некоторые районы столицы обновятся на 80%.

«В этом году мы вышли на цифру переселенных граждан по программе реновации в 250 тысяч, четверть миллиона, и вышли на объем строительства два миллиона с лишним», — отметил он.

Собянин добавил, что в дальнейшем планируется выйти на строительство 3-3,5 млн квадратных метров жилья.

В конце 2025 года сообщалось, что по программе реновации в Восточном округе Москвы было расселено около 200 домов. В новые квартиры с улучшенной отделкой переехали более 35,6 тыс. горожан. Под заселение москвичам на востоке столицы передали 66 современных жилых комплексов.

Всего в программу реновации на востоке Москвы вошли 1062 дома.

Ранее сообщалось, что в Петербурге примут закон о реновации «хрущевок».