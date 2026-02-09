Пассажир разозлился из-за перевеса и выбил сотруднику аэропорта зубы

В испанском аэропорту пассажир напал на сотрудника, указавшего на перевес. Об этом пишет портал OkBaleares.

Инцидент произошел в аэропорту Сон-Сан-Хуан в Пальма-де-Майорке. Во время регистрации на рейс FR2062 в Мадрид сотрудники авиакомпании Ryanair заявили одному из пассажиров, что его багаж не соответствует требованиям.

Мужчина начал оскорблять их, а затем, потеряв контроль над собой, напал на одного из сотрудников. По словам очевидцев, он несколько раз ударил жертву кулаком по лицу, разбив ему губу и выбив несколько зубов.

На этом злоумышленник не остановился и нанес оппоненту удар головой. У пострадавшего открылось кровотечение, а сам агрессор получил рассечение на лбу. Через несколько минут сотрудники Гражданской гвардии ворвались в терминал и задержали нападавшего.

Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение, задержанному также потребовалась срочная помощь.

Ранее пассажир пытался попасть в самолет без билета и отобрать оружие у полицейского.