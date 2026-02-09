В Госдуме оценили намерение Британии продать нефть с захваченных танкеров

Продажа нефти с захваченных танкеров так называемого «теневого флота» России нелегальна и является воровством. Об этом заявила зампред комитета Государственной думы по международным отношениям Светлана Журова в интервью «Ленте.ру».

«Как мы обсуждали ситуацию с нашими счетами, так и здесь — это воровство. Еще вопрос, насколько они доказали, что это наш «теневой флот», или они его просто так обозвали для пиара», — сказала парламентарий.

По ее словам, такие процедуры свидетельствуют о том, что бизнес лишен защиты, с любой стороны его могут объявить «теневым флотом» и все у него отобрать.

22 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в Средиземном море ВМС Франции задержали нефтяной танкер, шедший из России. Поводом для задержания послужили подозрения в нарушении действующих международных санкций. Министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил участие Лондона в этой операции.

Позднее газета The Times писала, что Хили рассматривает возможность изъятия и продажи нефти с захваченных танкеров, чтобы финансировать затраты на содержание этих же судов.

Также в «Би-би-си» сообщили, что кабинет министров Великобритании подготовил юридические основания для использования армии при задержании судов, якобы имеющих отношение к «теневому флоту» России.

Ранее Сергей Лавров заявил, что «теневой флот» придумал Запад.