Наука

Найден способ облегчить сильную менструальную боль

FerSt: препарат для отсрочки родов облегчил сильную менструальную боль
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Нидерландов впервые испытали препарат, применяемый для подавления родовой деятельности, в качестве средства против боли при эндометриозе. Пилотное исследование показало заметное снижение болевого синдрома без серьезных побочных эффектов. Результаты работы опубликованы в журнале Fertility and Sterility (FerSt).

Речь идет об атозибане — антагонисте рецепторов гормона окситоцина, который в акушерстве используют для предотвращения преждевременных схваток. Ученые предположили, что тот же механизм может быть полезен и при эндометриозе, поскольку в очагах заболевания повышена экспрессия окситоциновых рецепторов. Сам гормон участвует в сокращениях матки и выработке простагландинов — веществ, связанных с болью.

В исследование включили 11 женщин в возрасте от 18 до 45 лет с подтвержденным эндометриозом и выраженной болезненной менструацией (не менее пяти баллов из 10 в самый болезненный день цикла). В наиболее тяжелый день менструации пациенткам внутривенно вводили атозибан в течение шести часов по стандартному акушерскому протоколу. Интенсивность боли и жизненно важные показатели оценивали каждый час.

Средний уровень боли снизился с 5,8 балла до начала лечения до примерно трех баллов уже через три-пять часов после начала инфузии. Максимальный эффект наблюдался через три часа. Ни одной участнице не понадобились дополнительные обезболивающие, тогда как в предыдущем цикле анальгетики в этот же день принимали более половины пациенток. Побочные эффекты были умеренными и кратковременными — в основном сонливость и головная боль, при этом тошнота у большинства участниц заметно уменьшилась.

Авторы подчеркивают, что это лишь ранний этап исследований: работа проводилась без контрольной группы и с небольшим числом участниц. Тем не менее результаты указывают на потенциал атозибана как неинвазивного и негормонального подхода к лечению боли при эндометриозе. Сейчас исследователи ищут финансирование для более масштабных клинических испытаний.

Ранее россиян предупредили об омоложении болезни, приводящей к бесплодию у женщин.
 
