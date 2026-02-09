В Херсонской области осудили шпионку, работавшую на украинскую разведку

Суд в Херсонской области приговорил жительницу к 10 годам колонии за шпионаж

Херсонский областной суд приговорил к 10 годам лишения свободы 45-летнюю местную жительницу Елену Косенко, признав ее виновной в шпионаже. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По информации надзорного ведомства, в апреле 2024 года женщина на добровольной основе собирала сведения о передвижении и местах дислокации личного состава и техники Вооруженных сил РФ в Херсонской области. Далее она пересылала полученные данные представителям украинской разведки.

«Эти данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что назначенное наказание Косенко будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

6 февраля в Федеральной службе безопасности РФ рассказали о задержании 48-летнего жителя Хабаровского края, подозреваемого в сборе и передаче Украине данных об участниках специальной военной операции и воинских частях на территории региона. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ, максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы. В данный момент фигурант находится в СИЗО.

Ранее россиянина осудили за шпионаж в пользу Швеции.