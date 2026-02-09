Двое приятелей коньками забили студента за отказ дать сигарету

Кызыле задержали двух молодых людей по подозрению в жестоком избиении 22-летнего студента медицинского колледжа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пульс Красноярья».

Инцидент произошел ночью на улице Кечил-оола. Группа молодых людей пристала к студенту с требованием дать сигарету. После его отказа завязалась драка, в ходе которой нападавшие избили его коньками.

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Полиция задержала двух подозреваемых — 19-летнего и 22-летнего жителей Бай-Тайгинского района.

До этого трое мужчин избили, ограбили и похитили прохожего в Ижевске. Злоумышленники заставили мужчину выйти из магазина, избили его на улице, отобрали телефон и банковские карты. После этого они отвезли пострадавшего в сауну, где расплатились его картой, а затем на такси увезли в соседний город Глазов, где бросили, пригрозив расправой в случае обращения в полицию.

Ранее россиянин скормил свиньям 17-летнюю девушку и получил 23 года колонии.