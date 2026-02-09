Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Двое приятелей коньками забили студента за отказ дать сигарету

В Тыве мужчину забили коньками из-за отказа дать сигарету
Telegram-канал «ПУЛЬС Красноярья»

Кызыле задержали двух молодых людей по подозрению в жестоком избиении 22-летнего студента медицинского колледжа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пульс Красноярья».

Инцидент произошел ночью на улице Кечил-оола. Группа молодых людей пристала к студенту с требованием дать сигарету. После его отказа завязалась драка, в ходе которой нападавшие избили его коньками.

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Полиция задержала двух подозреваемых — 19-летнего и 22-летнего жителей Бай-Тайгинского района.

До этого трое мужчин избили, ограбили и похитили прохожего в Ижевске. Злоумышленники заставили мужчину выйти из магазина, избили его на улице, отобрали телефон и банковские карты. После этого они отвезли пострадавшего в сауну, где расплатились его картой, а затем на такси увезли в соседний город Глазов, где бросили, пригрозив расправой в случае обращения в полицию.

Ранее россиянин скормил свиньям 17-летнюю девушку и получил 23 года колонии.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!