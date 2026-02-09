Размер шрифта
Искусственный интеллект не будет проверять ЕГЭ

Рособрнадзор: не планируется делегировать искусственному интеллекту проверку ЕГЭ
Алексей Майшев/РИА Новости

Рособрнадзор не планирует делегировать искусственному интеллекту (ИИ) проверку Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев, его слова передает РИА Новости.

«Мы не планируем это делать. Хотя искусственный интеллект мы используем сейчас для того, чтобы проверять объективность проведения процедуры», — сказал он.

Глава Рособрнадзора отметил, что с помощью ИИ проводится анализ почерков.

Как показало исследование «Умскул», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», российские школьники формируют свои образовательные траектории осознанно, а списки экзаменов становятся отражением личных целей.

В 10-11 классе школьники с большей вероятностью выбирают физику — 11% в 9 классе и 15% в 10–11-х. К литературе интерес тоже немного растет — с 16% до 18%, в то время как к биологии, наоборот, снижается — 25% и 22%. Больше всех теряет свою популярность география: ее выбирают для сдачи на ОГЭ 20% школьников, а на ЕГЭ всего 3%. Химия также становится менее популярной, в 10-11 классах ее выбирают на 50% реже.

Ранее был назван самый страшный для российских школьников экзамен.
 
