Эксперт рассказал, откуда российские военные выгнали ВСУ

Военный эксперт Виталий Киселев заявил в эфире телеканала «Соловьев Live», что российские войска выгнали украинских солдат за пределы Славянска и Краматорска Донецкой народной республики (ДНР).

«Местные жители сообщают из городов [Славянска и Краматорска]: военных выгнали за город, потому как прошел слух, что русские войска будут вот-вот-вот буквально там через день — через два», — сказал Киселев.

Он отметил, что в самих населенных пунктах российские силы успешно поражают заглубленные пункты управления противника.

6 февраля украинский военный эксперт Константин Машовец сообщил, что Россия может готовить крупное наступление, которое будет разделено на две операции и начнется уже в конце апреля 2026 года. По мнению эксперта, с «большой долей вероятности» планируются Славянско-Краматорская и Орехово-Запорожская наступательные операции. Также, по его мнению, возможны их «комбинация по срокам и месту».

В декабре 2025 года капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин также заявил о том, что Россия может усилить наступательные действия на Донбассе.

А в январе военный эксперт Юрий Кнутов рассказывал «Газете.Ru», что к лету 2026 года подразделения российской армии могут выйти к Запорожью. Помимо этого Кнутов отмечал, что в 2026 году Россия продолжит наступление на Славянск и Краматорск в ДНР, а также на Запорожье и Сумы.

Ранее в США рассказали, какие города может занять Россия в случае развала ВСУ.