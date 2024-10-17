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Свободная касса: Трамп пожарил картошку в McDonald's назло Харрис

Трамп поработал поваром в McDonald's в Пенсильвании

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис рассказала, что в молодости работала в качестве помощника повара в McDonald's. Выдвиженец от республиканцев и ее оппонент Дональд Трамп тут же решил отыграться. «Я пойду в «Макдоналдс», чтобы приготовить картофель фри. <...> Думаю, что это будет где-то в Пенсильвании», – заявил он во время митинга в Питтсбурге.

Точка McDonald's, которая теперь, вероятно, станет знаменитой, находится в городе Феастервилл-Тревос. Трамп приехал сюда в сопровождении охраны и приготовил картошку фри, четко следуя инструкциям повара ресторана. «На самом деле, чтобы сделать это правильно и быстро, нужны большие знания и навыки», — сказал Трамп с ухмылкой, снимая пиджак и надевая фартук.

Закончив, он расфасовал картофель в фирменную упаковку сети и выдал заказ через окно, а после устроил импровизированную пресс-конференцию, так как вокруг здания уже собралась толпа из журналистов и зевак. «Разве это не странное место для проведения пресс-конференции?» — улыбнулся политик.

Ранее Харрис заявила, что часть различий между ней и Трампом заключается во «взгляде на потребности американского народа». «Он не может понять, каково это — иметь летнюю работу, потому что ему поднесли миллионы на серебряном блюде», — отметила она.

Как Дональд Трамп готовит фастфуд — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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