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От Деми Мур до Ксении Собчак: 10 скандальных обложек с обнаженными звездами

Модель Хайди Клум раскритиковали за откровенные фото с дочкой-подростком

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Немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум раскритиковали за откровенные фотосессии с 19-летней дочерью — начинающей моделью Лени Клум. Пользователи сети назвали снимки «неуместными» и «вызывающими», обвинили Клум-старшую в эксплуатации дочери-подростка и посоветовали обратиться к психотерапевту.

«Какая нормальная мать будет позировать со своей дочерью в нижнем белье?»; «Здесь явно что-то не так»; «Готова на все ради денег»; «Хайди нуждается в серьезной терапии. Это совершенно неуместно», — возмутились читатели Daily Mail.

Впрочем, знаменитостям вообще и Клум в частности к такому не привыкать: критика для них само собой разумеющееся, а провокационные фотосессии — еще один повод напомнить о себе.

«Газета.Ru» вспоминает самые обсуждаемые «голые» обложки звезд — с 90-х до наших дней.

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