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В Хакасии 77-летняя пенсионерка попала под поезд

В Хакасии грузовой поезд сбил вышедшую на пути пенсионерку

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Depositphotos

В Хакасии полицейские устанавливают обстоятельства травмирования пожилой женщины на железной дороге. Об этом сообщается в Telegram-канале Транспортной полиции Сибири.

Инцидент произошел утром 14 декабря возле станции Югачи. Грузовой поезд сбил пенсионерку, неожиданно появившуюся на железнодорожных путях. Машинист, заметив женщину применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, но избежать столкновения не удалось.

77-летняя пенсионерка получила тяжелые травмы, спасти ее не смогли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве поезд сбил двух ехавших на работу стюардесс. Девушки 19 и 20 лет шли возле железнодорожных путей, чтобы без билета попасть на станцию. Там они увидели поезд и хотели залезть на платформу, но не успели сделать это. Спасти пострадавших не удалось. Правоохранители не исключают, что в момент произошедшего бортпроводницы находились в состоянии алкогольного опьянения. В Западном МСУТ СКР организовали проверку.

Ранее студент колледжа попал под поезд после лекции о травматизме на железной дороге.

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