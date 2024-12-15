Россиянам стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз

Гражданам России в последние годы стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз из-за ограничения числа рассматриваемых заявлений и усиления проверок. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что даже те страны, которые готовы выдавать туристические визы россиянам, находятся под жесточайшим давлением со стороны Евросоюза по количеству виз, которые они могут рассматривать в течение месяца.

«Разные цифры я слышал: от 100 заявлений в день до 50. Это ничтожно малые цифры для нас», — подчеркнул Мурадян.

По его словам, заявления туристов из РФ чаще стали рассматривать «под микроскопом». Вице-президент АТОР отметил, что граждане хотят получать визы заранее, но визовые и консульские центры теперь имеют возможность проверять бронирования и видеть, что билеты на самом деле не куплены, а отели только забронированы и не оплачены.

Никаких предпосылок к улучшению ситуации, по его мнению, нет. При этом есть вероятность, что визы россиянам и вовсе прекратят выдавать.

В ноябре сообщалось, что в январе–октябре 2024 года спрос на оформление шенгенских виз среди россиян вырос на 35% по сравнению с тем же периодом 2023-го.

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