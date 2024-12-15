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Политика

Над Россией сбиты 15 дронов. Военная операция, день 1026-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1026-й день

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Виталий Тимкив/РИА Новости
За ночь над Россией сбили 15 украинских беспилотников: 13 — над Черным морем, по одному БПЛА — над Курской и Белгородской областями. Около 700 военных ВСУ попали в окружение у Курахово, утверждает член ОП РФ Владимир Рогов. В ДНР задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в центре Донецка по заданию ГУР Украины. Бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что Виктор Янукович мог предотвратить СВО в 2013 году. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:26

В Запорожской области остановили строительство подземной школы из-за слухов о скором наступлении ВС РФ, сообщил губернатор Иван Федоров.

09:20

09:15

Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на юге Украины, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

08:59

ВС РФ нанесли удары по полевым складам, скоплению техники ВСУ и новой линии обороны в районе населенного пункта Таврийское в Запорожской области, заявил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

08:41

Жители Грозного сообщают о звуках взрывов, передает Telegram-канал Baza. По предварительной версии, речь идет об атаке беспилотника. Официальной информации на данный момент нет.

08:27

За минувшие сутки Белгородскую область 37 раз атаковали беспилотники, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атак погиб девятилетний мальчик, его мама и семимесячная сестра пострадали, они находятся в больнице.

08:19

08:14

Предпосылки к проведению СВО были еще в 2013 году, однако бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович мог бы предотвратить военное развитие конфликта, считает Николай Бордюжа, занимавший пост генсека ОДКБ с 2003 по 2016 год.

«Если бы Янукович повел себя правильно, и, может быть, где-то применил силу и предотвратил этот «майдан», то возможно, Украина развивалась бы вне кризиса, а более эволюционным путем», — заявил он в интервью ТАСС.

08:07

В ДНР задержан мужчина, подозреваемый в подрыве внедорожника в центре Донецка, сообщило региональное управление ФСБ. По версии спецслужбы, он действовал по заданию ГУР МО Украины.

08:03

Около 700 военнослужащих ВСУ попали в окружение в районе Анновки к югу от Курахово в ДНР, заявил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, ВС РФ проводят в Анновке и Успеновке зачистку.

08:01

Над Россией за ночь уничтожены и перехвачены 15 украинских беспилотников: 13 БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, и по одному — над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1026-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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