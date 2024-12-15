Над Россией сбиты 15 дронов. Военная операция, день 1026-й

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Предпосылки к проведению СВО были еще в 2013 году, однако бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович мог бы предотвратить военное развитие конфликта, считает Николай Бордюжа, занимавший пост генсека ОДКБ с 2003 по 2016 год.

«Если бы Янукович повел себя правильно, и, может быть, где-то применил силу и предотвратил этот «майдан», то возможно, Украина развивалась бы вне кризиса, а более эволюционным путем», — заявил он в интервью ТАСС.