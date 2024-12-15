WSJ заявило об «охоте» за зарубежными активами семьи Асада

После падения в Сирии режима Башара Асада началась «охота» за активами его семьи и родственниками за рубежом. Об этом The Wall Street Journal сообщил бывший чиновник Белого дома Эндрю Тейблер, который отследил активы членов семьи бывшего сирийского лидера.

Среди активов, по данным издания: счета в банках Швейцарии, недвижимость в Дубае, бизнес в Вене.

«У них всегда был план «Б», и теперь они хорошо подготовлены к изгнанию», — сказал он.

WSJ утверждает, что зарубежные активы удалось отследить у семьи супруги Асада Асмы Ахрас, матери экс-президента Анисы Махлуф и брата отца Асада Хафеза — Рифата. Среди выявленных активов: счета Анисы и ее брата Мохаммеда Махлуфа в банке Credt Suisse в Швейцарии, доход от «нелегальных сетей» семьи Ахрас в европейских странах и Персидском заливе, недвижимость в Москве у племянника Анисы Хафеза Махлуфа на сумму $22,3 млн.

Больше всего активов, отмечает газета, удалось найти у одного из сыновей Мохаммеда Махлуфа — Рами: недвижимость в Румынии, 18 счетов в филиалах HSBC на Каймановых и Британских Виргинских островах; недвижимость и частный самолет в Дубае стоимостью $43 млн. Утраченными в 2020 году называются: оператор мобильной связи Syriatel, частная авиакомпания Cham Wings, эксклюзивные контракты на работу на рынках беспошлинной торговли в Сирии, 50% акций Cham Holding.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на местных жителей и видеозаписи из интернета сообщила об обнаружении в президентском поместье Асада в Дамаске множества элитных вещей, включая дизайнерские аксессуары и автомобили.

Ранее стало известно, что Асад сказал офицерам перед побегом.